Carlos Viana, candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo Podemos, aproveitou a manhã de sábado para se reunir com o Sindicato das Vans Escolares e discutir sobre o cenário atual do transporte escolar na capital.

"Transporte escolar, uma necessidade que nós temos para ajudar os pais a terem tranquilidade com os filhos, mas um setor que reclama muito fiscalização que não colabora, falta de financiamento para os veículos", avaliou Viana.

Entre as soluções propostas pelo Senador licenciado estão a criação de um banco de desenvolvimento municipal para possibilitar o financiamento de veículos com juros menores, além da isenção de impostos para os transportadores escolares, assim como já ocorre com outras categorias, como os taxistas.

Banco municipal de fomento

A programação do candidato seguiu com uma caminhada no bairro Alípio de Melo, na Região da Pampulha, onde voltou a falar da criação de um banco municipal de fomento.

"Quero criar um banco que traga linhas de crédito mais em conta. Esse dinheiro vem para o banco de financiamento e nós vamos conseguir ajudar os motoristas de van escolar, os taxistas, e pequenos comerciantes que precisam de recursos para dinamizar seus negócios", explicou.

Trincheira do Bairro Padre Eustáquio

Ao longo da caminhada, Carlos Viana também destacou a necessidade de se fazer uma trincheira na Praça São Vicente, que facilitaria o acesso pela Rua Padre Eustáquio. O candidato enfatizou a importância de regularizar os estacionamentos da região para facilitar o acesso ao comércio local, promovendo um ambiente mais amigável para motoristas e comerciantes.