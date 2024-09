Gabriel Azevedo, candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo MDB, dedicou o sábado de campanha para visitar duas feiras de rua da capital ao lado de seu vice, Paulo Brant (PSB).



A agenda teve início na feira do bairro Grajaú, Região Oeste de Belo Horizonte, que acontece aos sábados há pelo menos vinte anos, com barracas de artesanato e gastronomia. Gabriel Azevedo e seus apoiadores conversaram com eleitores e comerciantes.



Sem 'encheção de saco'

O vereador enfatizou a necessidade de se rever o Código de Posturas de Belo Horizonte e garantiu que este é um compromisso da coligação Teto, Trabalho e Transportes:

“Se você for conversar com feirantes, com quem tem comércio de rua que utiliza as calçadas para tornar a cidade mais viva, é só reclamação de uma prefeitura que não enxerga esta riqueza, este potencial para a cidade. É sempre uma prefeitura que atrapalha, que multa, que não se atualiza. Um dos nossos principais compromissos é a reforma completa do código de posturas da cidade. E de um setor da prefeitura da política urbana que dialogue, de verdade, com feirantes, com comerciantes, para garantir que espaços como estes funcionem sem encheção de saco”.

Para Gabriel Azevedo são necessárias regras mais claras na cidade. O candidato ainda garantiu que, se eleito, fará a convocação de fiscais, que já foram aprovados em concurso público e aguardam a nomeação.

Gabriel Azevedo destaca potencial gastronômico de BH

Já na feira Aproxima, que acontece no Museu Histórico Abílio Barreto, Região Centro-Sul da capital, Gabriel Azevedo se comprometeu a estimular o potencial turístico e gastronômico de Belo Horizonte, gerando emprego e renda para a cidade.