Mega-Sena 2855: uma aposta leva R$ 25 milhões; 6 mineiros acertam a quina

Uma aposta de Balneário Gaivota (SC) acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2855 sorteadas nesta quinta-feira (24/4). Com isso, o prêmio do próximo sorteio, do concurso 2856, é estimado em R$ 3,5 milhões, no sábado (26/4).

A Mega-Sena 2855 teve as seguintes dezenas sorteadas: 12 - 16 - 24 - 31 - 51 - 55. Confira as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira (24/4).

Neste concurso, 60 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas. Com isso, cada uma delas vai receber R$50.815,78. Seis mineiros acertaram a quina.

Entre os ganhadores de cinco dezenas de Minas Gerais, são cinco apostas de Belo Horizonte e outra de Luz. Todas as apostas foram simples. Duas apostas de BH ainda foram na modalidade "Teimosinha" - quando o apostador joga os mesmos números para 2 ou mais concursos consecutivos.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).