O deputado federal Rogério Correia, candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo PT, conversou com eleitores nesta manhã de domingo no bairro Primeiro de Maio, na Região Norte da capital. A crítica principal foi quanto a Saúde no município: "As propagandas que vemos não são verdadeiras. Temos filas enormes de 2, 3 anos, para exames e médicos especialistas".



A proposta de Rogério Correia é reduzir essas filas por meio de convênios com hospitais dos SUS, além de aderir ao programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), do governo federal, que, de acordo com o deputado federal, não foi adotado pela gestão municipal atual.



Se eleito, o candidato se comprometeu a construir mais três unidades de pronto atendimento em Belo Horizonte nas Regionais Nordeste, Pampulha e Noroeste, no espaço do antigo aeroporto Carlo Prates.

Centro de especialidades