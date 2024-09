Mesmo se Marçal tivesse sido condenado, não seria o caso de suspender a candidatura dele, porque o processamento do registro permitiria o direito de defesa ao candidato, disse o juíz

Depois de prometer “maior baixaria de todos os tempos”, o candidato Pablo Marçal (PRTB) fez questão de provocar e inventar apelidos pejorativos para José Luiz Datena (PSDB) no primeiro duelo do debate da TV Cultura, neste domingo (15/9).





No segundo bloco, em que os candidatos são sorteados para fazer perguntas uns aos outros, Datena se recusou a dirigir a palavra ao ex-coach. Em vez disso, criticou a postura de Marçal nos últimos debates, alegando que o candidato do PRTB havia desvirtuado as discussões em um espetáculo voltado para a internet e sua própria autopromoção. “Minha pergunta para o Pablo Marçal, até que ele mereça uma pergunta e se restabeleça o princípio democrático é o silêncio”, afirmou.





Em sua resposta, Marçal chamou o adversário jocosamente de “dá pena” e lembrou uma acusação de assédio sexual contra o tucano, que ele afirmou ter envolvido um pagamento de milhões para silenciar a vítima. “Já que você tá me tratando assim como um idiota, pegue uma pergunta de idiota, explique e peça perdão pra todo eleitorado feminino do Brasil inteiro”, disse o ex-coach.





Datena rebateu as acusações, afirmando que as alegações contra ele foram desmentidas pela polícia e pelo Ministério Público, e que a pessoa que o havia acusado se retratou publicamente. Ele destacou que o processo foi arquivado e que sua família enfrentou um desgaste significativo. Datena também desafiou Marçal a provar suas acusações e a fazer um pagamento de Pix para comprovar a veracidade das denúncias.





Participam do debate os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB). Este é o quinto debate da eleição Municipal 2024 da capital paulista.