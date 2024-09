A internet entrou em polvorosa após o apresentador José Luiz Datena (PSDB) agredir o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), ambos candidatos à Prefeitura de São Paulo, com uma cadeirada, durante o debate da TV Cultura na noite desse domingo (15/9). Foram vários memes que divertiram os internautas e ajudaram a deixar o clima mais leve após a agressão.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A agressão durante o debate da TV Cultura ocorreu após Pablo Marçal fazer uma pergunta para Datena. Momentos antes, o empresário havia chamado o adversário de "arregão", e lembrou a ameaça de agressão feita pelo tucano. “Você atravessou o debate para dizer que iria me dar um tapa, e você não é homem nem para fazer isso", disse Marçal, antes de ser agredido.





“Datena confundiu debate com combate”, escreveu um perfil. “Nova sugestão de jingle para a campanha do Datena: ‘Mexe a cadeira’, do Vinny”, brincou outro. “Menos armas, mais cadeiras”, ironizou outro.









“Gente… coisa séria e vocês fazendo piada… alguém tem notícias do estado da cadeira?”, disse um terceiro. Muitas pessoas, críticas a Marçal, deram razão a Datena. “Datena fazendo o que todo mundo queria fazer”, escreveu um internauta. “O Datena vai aparecer no Datena”, disse outro, fazendo referência ao ‘Brasil urgente’, da Band, apresentado pelo candidato.





Veja mais memes: