Fuad e Damião durante agenda de campanha. Companheiro de chapa do atual prefeito é o primeiro sabatinado de série com candidatos a vice-prefeito de BH

O Estado de Minas começa nesta segunda-feira (16/9) uma série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Belo Horizonte. Todos os 10 candidatos foram convidados a participar das entrevistas, que serão conduzidas pela equipe de Política do jornal. A sabatina é uma oportunidade para que o eleitor conheça quem pode administrar a cidade pelos próximos quatro anos ao lado do prefeito que será eleito em outubro.

As entrevistas começam às 10h e poderão ser vistas no canal do Portal UAI no YouTube e os melhores trechos na edição impressa do Estado de Minas. Os 10 candidatos ao comando do Executivo já foram sabatinados pelo EM.





A sabatina vai ser aberta pelo locutor e apresentador vereador Álvaro Damião (União Brasil) que compõe a chapa do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) que disputa a reeleição.

Na sequência, a entrevistada será a coronel Cláudia Romualdo (PL), candidata a vice-prefeita na chapa do deputado estadual Bruno Engler (PL).





O terceiro sabatinado é o professor Francisco Foureaux (PDT), candidato a vice-prefeito da deputada federal Duda Salabert, que disputa a eleição pelo PDT.

O entrevistado seguinte é o ex-vice-governador Paulo Brant (PSB), que compõe a chapa com o presidente da Câmara dos Vereadores, Gabriel Azevedo (MDB).

A quinta candidata a vice a ser entrevistada é Andreia Ferreira (PSTU), que compõe a chapa com Wanderson Rocha (PSTU).

A sexta entrevistada é a candidata a vice-prefeita e contadora Renata Rosa, escolhida para compor a chapa com o senador licenciado Carlos Viana (Podemos).

A ex-secretária de Planejamento do governo Romeu Zema (Novo), Luisa Barreto (Novo) é a sétima entrevistada. Ela é candidata a vice-prefeita na chapa do deputado estadual e apresentador de televisão Mauro Tramonte (Republicanos).

O oitavo candidato a vice-prefeito a ser entrevistado é Geraldo Neres, lanterneiro e borracheiro, que compõe a chapa com Indira Xavier. Ambos são da UP.





Depois será a vez da deputada estadual Bella Gonçalves (Psol), candidata a vice-prefeita de Belo Horizonte na chapa do petista Rogério Correia, deputado federal.

A série será encerrada com a estudante de Letras, Marilia Garcia (PCO), candidata a vice-prefeita na chapa de Lourdes Francisco (PCO).





Debate





Entre os dias 19 e 30 de agosto, o Estado de Minas sabatínou todos os dez candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. As entrevistas podem ser vistas na íntegra no canal do Portal UAI no YouTube e os principais trechos no site do jornal. Em parceria com a TV Alterosa, o Estado de Minas também promoveu no último dia 11 de setembro um debate entre os candidatos à PBH. Foram convidados sete dos dez candidatos mais bem pontuados nas pesquisas de intenção de voto e que têm representação na Câmara dos Deputados, conforme determina a legislação eleitoral. Marcado por muitos ataques e poucas propostas, o debate foi o terceiro a reunir os candidatos que disputam o comando da PBH. O debate também pode ser visto no site do Portal UAI.







Agenda de entrevistas