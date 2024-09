O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), é o décimo e último entrevistado da série de sabatinas promovidas pelo jornal Estado de Minas com os concorrentes ao Executivo da capital. O programa acontece às 10h desta segunda-feira (2/9), com transmissão ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube.

Com histórico de atuação nas secretarias dos governos tucanos em Minas Gerais e na Prefeitura de Belo Horizonte, Fuad foi vice de Alexandre Kalil no último pleito municipal e assumiu a cadeira de prefeito depois que seu antigo companheiro de chapa deixou o cargo para tentar o posto de governador do estado.

Com dois anos de experiência na PBH, Fuad tenta a recondução ao cargo. Nas últimas pesquisas de intenção de voto realizadas na capital mineira, ele aparece atrás de Mauro Tramonte (Republicanos), que lidera os levantamentos, e tecnicamente empatado na segunda posição com Carlos Viana (Podemos), Bruno Engler (PL), Duda Salabert (PDT) e Rogério Correia (PT).







As sabatinas do Estado de Minas começaram na segunda-feira (19/8), quando foi entrevistada Lourdes Francisco (PCO). Nos dias seguintes, foi a vez de Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU), Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Rogério Correia (PT) e Mauro Tramonte (Republicanos). O próximo e último candidato a ser sabatinado será o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), na segunda-feira (2/9).