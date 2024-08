A propaganda eleitoral gratuita, que começou a ser veiculada nas rádios de todo o país na manhã desta sexta-feira (30/8), foi marcada por promessas e músicas-chiclete. No cenário de Belo Horizonte, os dez minutos destinados à programação contaram com sete candidatos à PBH, representando os partidos Republicanos, PL, PT, PDT, MDB, PSD e Podemos, com esta ordem de inserção.

Mesmo com 10 candidatos, apenas setes cumprem os requisitos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deixando de fora os candidatos Wanderson Rocha (PSTU), Lourdes Francisco (PCO) e Indira Xavier (UP). Até o dia 3 de outubro, os candidatos terão 10 minutos na programação da rádio e TV para conversar com o eleitorado e estabelecer seus pontos principais.

Representante do Partido Liberal (PL), o candidato Bruno Engler foi o candidato com mais tempo de propaganda. O peelista aproveitou os 2 minutos e 43 segundos para inserir o jingle de campanha duas vezes, com o refrão chiclete “É o Bruno Engler que vai cuidar do povo, ele tem coragem pra mudar, defende a família e a nossa BH”, além de trecho do principal apoiador da candidatura, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmando que Engler é “seu candidato a prefeito para Belo Horizonte”.

O discurso do bolsonarista foi marcado pela promessa de mudar a política da cidade, afirmando que “BH não pode continuar desse jeito”. O candidato foi o único que inseriu a participação da candidata a vice. Na propaganda, a candidata Coronel Claudia Romualdo prometeu trazer “a mudança que BH precisa”.

Discurso relembra carreiras políticas conhecidas

O segundo candidato com mais tempo foi o atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do Partido Social Democrático (PSD). Com 2 minutos e 34 segundos, Fuad listou os feitos com dois anos de mandato na prefeitura, após a renúncia de Kalil em 2022, que contou com a implementação de internet de graça nas vilas e favelas, contenção nas encostas do Anel Rodoviário e construção de escolas infantis. “Você pode não ter escolhido ele como prefeito, mas o Fuad é o prefeito que escolheu trabalhar pra você”, afirmou a propaganda.

Outro candidato que listou feitos em carreira política foi o atual deputado federal Rogério Correia, do Partido do Trabalhador (PT). Ele citou a criação do Bolsa Escola e do Conselho Municipal da Educação.

Na inserção, de 1 minuto e 49 segundos, ele apostou em se reafirmar, mais de uma vez, como “o candidato do Lula”. Mesmo com esse apoio de grande relevância, Correia não contou com gravação do apoiador Lula. Mas listou nomes do campo progressista que também o apoiam, como Marina Silva, atual Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e a vice da chapa, Bella Gonçalves (Psol).

Já Gabriel Azevedo, atual presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte e candidato à PBH pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), apostou na simulação de um programa de rádio para apresentar suas propostas. Para ele, é necessário o investimento na cidade para que as pessoas não busquem “oportunidades lá fora”.

Carreira televisiva

A carreira pública televisiva também foi utilizada para convencer o eleitor de que o candidato tem a experiência necessária para o cargo de prefeito de Belo Horizonte. Mauro Tramonte, do Partido Republicanos, em 50 segundos, citou a apresentação do programa policial Balanço Geral, da TV Record, por 16 anos, para justificar o conhecimento dele sobre as necessidades da cidade, além de utilizar um jingle. “Passei 16 anos à frente de um programa de TV vendo de perto o sofrimento da nossa gente”, afirmou o candidato na inserção.

Menores tempos com propostas “flash”

Com 26 segundos, o menor tempo entre os candidatos na propaganda eleitoral gratuita, a candidata pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Duda Salabert, só teve tempo de prometer não sujar a cidade com adesivos e bandeiras de campanha, além de dizer que é “diferente desses políticos que você vê nas notícias”.

Carlos Viana, do Podemos, em 27 segundos, apostou em um ritmo acelerado para prometer o máximo de itens possível: pagamento do 13º salário para quem recebe o Bolsa Família, e o “Cartão do Povo”, com auxílio de R$ 120 para cesta-básica, R$ 80 para farmácia, além de bônus para comércio local.

Propaganda na TV e rádio

As propagandas eleitorais gratuitas com os candidatos à Prefeitura serão veiculadas no rádio em dois blocos de 10 minutos, às 7h e às 12h, de segunda a sábado, até o dia 3 de outubro. Já na TV, a propaganda será nos horários de 13h às 13h10 e 20h30 às 20h40.

Para os candidatos a vereador, a propaganda eleitoral é por meio de inserções nos intervalos comerciais. De toda a programação gratuita, 60% do tempo é destinado aos candidatos a prefeito, enquanto 40% é destinado aos candidatos a vereador.