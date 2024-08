O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Gabriel (MDB) destacou a saúde, além do transporte público, como uma de suas principais prioridades caso seja eleito. De acordo com o presidente da Câmara Municipal, é preciso tirar a pauta da saúde do "papel e do atraso".

Gabriel foi o nono entrevistado na série de sabatinas do jornal Estado de Minas. Em conversa com os repórteres, ele revelou que 60% dos belorizontinos têm plano de saúde.

"Quase 60%. Mais da metade da cidade. É um dado espantoso. Isso mostra que o prefeito não está cuidando de todo mundo. Mais da metade da população tem plano de saúde. E quem não tem e passa mal, enfrenta dois problemas. Primeiro, ele quer se curar, porque não pode se dar ao luxo de ficar parado. E tem outro ponto: a realidade do povo é muito dura. Ele precisa justificar sua ausência no trabalho. E o que ele precisa para isso? Um atestado. E aí começa o problema: ele precisa ir para a UPA ou para o centro de saúde. O problema já começa aí", afirmou o candidato.

Segundo Gabriel, alguém que está com diarreia ou dor de garganta, se vivesse em Curitiba, que ele considera uma "cidade conectada e inteligente", poderia iniciar o atendimento pelo celular, enviando uma mensagem pelo WhatsApp. "Em pouco tempo, ele poderia receber o medicamento em casa, com um motoboy, e até o atestado".

"Ele não precisaria enfrentar filas. E o melhor: não iria para a fila errada. Porque tem gente que deveria ir ao centro de saúde e acaba indo para a UPA. E o que acontece nas portas da UPA? Vocês chegam lá e veem um monte de gente com uma fitinha verde no braço, porque não é grave, e eles esperam seis, sete horas na fila. O estresse é total, os profissionais de saúde não aguentam mais e a solução que dão é colocar a Guarda Municipal para resolver os problemas que surgem na porta", continuou Gabriel.

"Precisamos tirar a saúde do atraso. Precisamos digitalizar. A prefeitura tentou implementar uma solução integrada, mas não conseguiu. Ainda há diagnósticos e informações em papel. Precisamos digitalizar completamente. Cada paciente de Belo Horizonte deve ter seus dados e informações registrados digitalmente. O primeiro ponto é esse: tirar a saúde de Belo Horizonte do papel e do atraso. E para isso, não estou inventando nada, estou copiando. Quero ser um prefeito que copia o que há de melhor no Brasil e no exterior, adaptando à nossa realidade", concluiu.

Sabatinas As sabatinas do Estado de Minas começaram na segunda-feira (19/8), quando foi entrevistada Lourdes Francisco (PCO). Nos dias seguintes, participaram Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU), Bruno Engler (PL) e Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Rogério Correia (PT). Mauro Tramonte (Republicanos) e Gabriel (MDB).

Confira a agenda com a próxima entrevista: Segunda-feira (2/9) -Fuad Noman (PSD)



Debate na Alterosa

Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores para assistir ao debate entre os candidatos à PBH. No dia 11, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontram para confrontos diretos em quatro blocos.

Com uma duração de aproximadamente 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Na ocasião, Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT) terão de responder perguntas feitas entre eles.

O primeiro, segundo e terceiro blocos serão exclusivos para os confrontos. O primeiro candidato será definido por sorteio e terá 30 segundos para formular uma questão para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá um (1) minuto para réplica, e o desafiado 30 segundos para a tréplica. A ideia é fazer com que cada candidato seja questionado por outro.

Em caso de ofensas e ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e pedir direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão. Se concedido, o candidato terá a fala no início do bloco seguinte.

O quarto e último bloco será destinado para as considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e, também, na edição impressa do dia 12.