A deputada federal Duda Salabert (PDT), candidata à Prefeitura de Belo Horizonte, disse que a área da saúde não é uma prioridade para a gestão do prefeito Fuad Noman (PSD). Na manhã desta quinta-feira (29/8), Duda visitou o Hospital Risoleta Neves, no Bairro Vila Cloris, na Região Norte de Belo Horizonte. No local, a candidata disse que o atual prefeito recusou uma indicação de emenda parlamentar para a criação de uma maternidade na região.

“A saúde de Belo Horizonte está colapsando. Houve uma demissão considerável de pediatrias do município. Para além disso, é um absurdo morar numa cidade em que 50% da UPAs, por exemplo, não têm cirurgião, não têm ortopedista. E como melhorar? Melhorar com mais investimento, enfrentando e alocando o dinheiro onde deve ser alocado”, disse Duda.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Duda Salabert propõe uma revisão das prioridades na aplicação dos recursos arrecadados com o IPTU em Belo Horizonte. Ela critica a atual destinação da verba que, segundo ela, apenas beneficiam os empresários do setor de transporte, quando deveriam estar sendo investidas na saúde municipal.

“A saúde não é prioridade na gestão Fuad Noman, prova disso que dos R$ 2 bilhões que arrecadou de IPTU, R$ 1 bilhão vai para o bolso dos empresários de ônibus”, acusou. “Se eu for prefeita, eu vou mudar essa situação. Em vez de dar R$ 1 bilhão para empresários de ônibus ficar tomando champagne de madrugada e entregar o serviço de péssima qualidade de mobilidade, faremos o oposto. Esse R$ 1 bilhão vai para os hospitais, para a maternidade, para contratar cirurgião, para contratar ortopedista, para contratar pediatra, que estão faltando em Belo Horizonte”, completou.

De acordo com Duda Salabert, ela pretendia destinar R$ 18 milhões recursos, através de emenda parlamentar, para a criação de uma maternidade em Venda Nova. No entanto, a candidata alega que Fuad Noman recusou esses recursos.

“Belo Horizonte precisa urgentemente reduzir o número da mortalidade infantil, mortalidade materna e também o número de cesarianas (…). O Fuad Noman recusou esse dinheiro porque a saúde não é prioridade para o municípios, também não é prioridade reduzir o número de mortalidade infantil, materna e também de cesarianas. Caso eleita, vamos dar uma atenção especial para às maternidades, para a redução desses números. Criaremos uma maternidade nova aqui em Venda Nova. É um compromisso que nós assumimos”, disse.

A reportagem do Estado de Minas procurou a assessoria do prefeito Fuad Noman (PSD) e aguarda retorno.

Duda Salabert também pretende garantir tarifa zero para mães e familiares de recém-nascidos internados na UTI neonatal, caso seja eleita prefeita. “É um absurdo a mãe ter que sair de um lugar distante para vir todo dia amamentar o seu filho enquanto o filho fica na UTI neonatal”, criticou.