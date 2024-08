SÂO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A (PF (Polícia Federal) realiza nesta quinta-feira (29/8) a 29ª fase da Operação Lesa Pátria. São cumpridos dez mandados de busca determinados pelo STF em três estados e no DF. São cinco em Santa Catarina, três no Rio de Janeiro, um em Goiás e um no Distrito Federal.





A PF informa que tenta identificar pessoas que invadiram a incitaram os ataques em Brasília. Além dos mandados de busca, foi determinada também a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados.





Um dia antes, Bolsonaro convocou ato para o 7 de Setembro em defesa da anistia aos presos. Um vídeo gravado pelo ex-presidente foi publicado nesta quarta-feira (28) nas redes sociais dele.





Ex-presidente disse que ato faz parte de um "movimento suprapartidário". "Como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos, assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também", afirmou Bolsonaro.









Convocação não teve citação a Ricardo Nunes (MDB) ou a Pablo Marçal (PRTB). Os dois adversários disputam o voto de bolsonaristas na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (28) mostra que Nunes e Marçal estão empatados na disputa com 19% das intenções de voto.