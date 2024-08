O deputado federal Rogério Correia, candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, se reuniu com a diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) nesta quinta-feira (29/8) para assinar uma carta de intenções para as boas práticas do setor na capital mineira. O candidato destacou ainda a importância de ouvir os especialistas para “transformar BH”, exaltando o legado do PT na capital.





“Os governos do PT à frente da Prefeitura de Belo Horizonte deixaram o legado de uma gestão que se guiou pelo planejamento, inovação e participação. Vamos resgatar estratégias, cujo sucesso está diretamente relacionado à valorização da engenharia e dos engenheiros, fundamentais para a qualidade e o desempenho da administração pública”, disse.

O petista reforçou suas propostas para a cidade, como implantar obras de saneamento, construção de unidades habitacionais, erradicar áreas de risco, reestruturar o sistema viário, dentre outras.





Ao lado do presidente do CREA-MG, Marcos Gervásio, Correia assinou as propostas da cartilha "Ideias e situações para os municípios - Contribuições da engenharia, da agronomia e das geociências".





Outros candidatos à Prefeitura, como o vereador Gabriel Azevedo (MDB) e o deputado estadual Bruno Engler (PL), também assinaram a cartilha. O documento reúne diretrizes sobre o meio ambiente, urbanicidade, impacto das chuvas, alimentos, rodovias e valorização das profissões.