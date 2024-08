Guilherme Morais (PSD) anunciou que desistiu da candidatura à Prefeitura de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, marcando mais um capítulo turbulento na corrida eleitoral da cidade, que tem sido marcada por ameaças de morte e alegações de fraudes. O atual candidato a vice na chapa de Morais, Gabriel Parreiras (PRD), assumirá a liderança da candidatura pela coligação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

No evento de anúncio da desistência, realizado na quarta-feira (28/8), a mãe de Morais, Aline Aparecida Braga Morais, foi confirmada como a nova candidata a vice, com o nome de urna “Aline mãe do Gui”. O encontro contou com a presença de uma multidão de seguidores, que, emocionados, pediram que o ex-vereador continuasse na disputa.

Leia: A chapa de 'dois prefeitos' em Brumadinho



Durante o anúncio, Morais afirmou que Parreiras assumirá integralmente o plano de governo, que será ampliado com mais 25 novas propostas. O ex-líder de chapa ainda ressaltou que tanto ele quanto o agora, atual candidato à Prefeitura sempre buscaram o melhor para Brumadinho e que todas as promessas de campanha serão cumpridas.

Gabriel Parreiras é o novo candidato à Prefeitura de Brumadinho REPRODUÇÃO

Enquanto Morais justifica sua desistência alegando ameaças de morte, a oposição acusa o ex-vereador de fraudar documentos enviados ao Ministério Público, incluindo selos não verificáveis no site do TJMG, o que levou à solicitação de impugnação de sua candidatura. Além disso, Gabriel Parreiras, o único vereador de oposição na Câmara Municipal, enfrenta um processo de cassação por suposto uso indevido de verba pública.



Fato é que desde que a chapa foi anunciada, a disputa política em Brumadinho vem sendo marcada por um nível de tensão elevado, com invasões na Câmara Municipal e ataques a publicidades dos candidatos. Ambos, Morais e Parreiras, alegam perseguições políticas.

Em entrevista ao Estado de Minas, o novo líder de chapa declarou: “Coragem para mudar Brumadinho é algo que Guilherme e eu já demonstramos inúmeras vezes. Nada mudou: eu serei o candidato a prefeito do grupo da mudança, mas é o grupo de Guilherme Morais. Juntos, governaremos e faremos de Brumadinho uma cidade melhor para todos”.

O outro lado

Em 2023, Guilherme Morais renunciou ao cargo de vereador após ser acusado de estelionato e quebra de decoro parlamentar por assédio sexual. Há uma controvérsia sobre se a renúncia ocorreu antes ou depois das denúncias de quebra de decoro, o que, se confirmado, poderia caracterizar irregularidades e perda de mandato para evitar uma possível cassação e a perda de direitos políticos.

A oposição também acusa Morais de falsificar selos oficiais e alterar datas em documentos para enganar a justiça e garantir sua candidatura. De acordo com fontes ligadas ao grupo contrário, Morais apenas desistiu da corrida porque a chapa poderia ser desfeita exatamente por conta desta fraude.