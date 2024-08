A oposição ao governador Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) protocolou, nessa quarta-feira (28/8), um projeto de resolução para suspender o decreto que instituiu um teto de gastos nas despesas primárias da União. O grupo afirma que a medida deve ser discutida pelo Legislativo mineiro por meio de um Projeto de Lei Complementar, seguindo a Constituição do estado.

O teto de gastos é uma trava no orçamento que limita o crescimento das despesas ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do país. O mecanismo também é um requisito do Regime de Recuperação Fiscal, previsto pela Lei Complementar 159 de 2017, e que ontem o governo de Minas e a União chegaram a um acordo para homologação judicial.

Segundo a deputada estadual Beatriz Cerqueira (PT), o acordo com o governo federal não isenta o estado de aprovar o teto de gastos na ALMG. “Esse decreto é uma grande ilegalidade. O teto de gastos precisa ser definido por lei específica. A homologação da adesão ao regime de recuperação fiscal não isenta o governo do estado de tomar as medidas legislativas que o regime exige. Não pode ser por decreto”, disse.

O governo tentou tramitar o mecanismo na ALMG, mas o texto ficou travado em primeiro turno e precisava do apoio absoluto dos parlamentares, ou seja, 39 votos dos 77 possíveis. O bloco de oposição argumenta que o Palácio Tiradentes não teria os votos necessários para aprovar a medida.

“O governo tenta resolver na canetada porque não tem voto para aprovar na Assembleia Legislativa. Isso ficou muito explícito quando o Projeto de Lei Complementar sobre o teto de gastos, que estava junto com o projeto de adesão ao RRF, não conseguiu ser votado nem no primeiro turno. É grave, o teto vai impor restrições severas”, afirma Cerqueira.

As despesas primárias são gastos realizados pelo governo para prover bens e serviços públicos, como saúde, educação, infraestrutura, além de gastos necessários para manutenção da estrutura do Estado.

Para que o decreto do teto seja barrado, o Projeto de Resolução (PRE) apresentado pela oposição precisa ser aprovado por maioria simples. No caso, é necessário apenas a maioria dos parlamentares presentes em plenário para aprovação.

O Estado de Minas procurou o governo do estado para se manifestar sobre as afirmações da oposição. O espaço segue aberto.