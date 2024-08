O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição pelo PSD, Fuad Noman, esteve no início da tarde desta quinta-feira (29/8) na Galeria do Ouvidor, no Centro, para ouvir comerciantes e apresentar suas propostas de governo. Durante a visita, ele afirmou que focará em melhorar as condições de trabalho e em aquecer a economia com a realização de eventos e investimento em segurança.





“Belo Horizonte é uma cidade que tem três vocações muito fortes: comércio, serviços e eventos. Então, se nós não fortalecermos essas vocações, a cidade paga. O que nós estamos fazendo: primeiro, trazendo grandes eventos para a cidade, para que as pessoas possam vir e conhecer Belo Horizonte, caminhar no comércio e aumentar a atividade”, explicou ele.

Fuad disse que escutou as demandas da categoria e pretende investir em melhorias, prezando sempre a conversa. Dentre as propostas, estão melhores oportunidades de trabalho e obras de melhoria.





“Estamos entendendo, junto com os comerciantes, quais são os problemas por aqui. Por exemplo: nós tínhamos uma obra aqui na frente, sentamos com os comerciantes, eles disseram que não queriam a obra, e retiramos a obra. Ou seja, a nossa conversa com os comerciantes, principalmente dessas áreas tão importantes, como a Galeria do Ouvidor, é de parceria, e eu acho que nós temos muito a contribuir para o comércio de Belo Horizonte, e o comércio tem muito a contribuir para a sociedade”, afirmou.





Leia mais: Fuad defende a ampliação da assistência à população em situação de rua

De acordo com o candidato, ainda há muitas reclamações sobre a presença de pessoas em situação de rua na Galeria do Ouvidor. Ontem (28/8), ele defendeu a ampliação da assistência à essa população durante visita à Casa de Hospedagem.





“A gente entende o problema, porque aqui é uma zona central, e essas pessoas acabam ocupando o espaço, mas nós explicamos para eles o que estamos fazendo com os moradores de rua. Sabemos dos incômodos e estamos ouvindo para verificar o que mais podemos fazer pelos comerciantes para melhorar a condição de trabalho deles”, declarou ele.





Eventos e obras

Durante a visita à Galeria do Ouvidor, Fuad focou na realização de eventos como principal motor da economia da capital, mas também afirmou que “não adianta incentivar os eventos se o comércio não estiver forte, funcionando e seguro”.





“Se você observar, esse ano nós fizemos muita coisa. O Carnaval trouxe 5,5 milhões de pessoas e R$ 1 bilhão para a economia de Belo Horizonte. Nós tivemos o Festival de Quadrilhas que também movimentou bem a cidade, tivemos a Stock Car que trouxe quase 300 milhões de reais numa semana, movimentando hotéis, restaurantes e bares, comércios, o Mercado Central, táxi e aplicativos, e em novembro vamos receber o grande cantor Bruno Mars, ou seja, os eventos são o grande instrumento para atrair pessoas para a cidade, e queremos incentivar muito isso, mas também queremos dar ao comerciante a segurança de que a prefeitura vai estar ao lado deles para evitar qualquer tipo de problema”, disse.





Outro ponto tocado pelo candidato são as obras que realizou durante seu mandato como prefeito. De acordo com ele, é por conta de seu trabalho com elas que ele ainda é desconhecido por boa parte da população belo-horizontina.





“Eu passei esse período todo trabalhando, muito preocupado com as obras e menos preocupado com a minha imagem. Logicamente, estou pagando o preço por isso, porque as pessoas que estavam na mídia o tempo todo têm uma presença maior. Mas se você olhar, tirando os dois candidatos da mídia, os outros todos têm um desconhecimento parecido com o meu, aliás, até maior. Estamos apostando na campanha na televisão, que amanhã já começa, e nas redes sociais, para que as pessoas possam conhecer o que a gente tem feito”, relatou.





Leia mais: Fuad Noman destaca a importância das pequenas obras para resolver problemas

Ele citou as 300 obras realizadas e em andamento, usando-as para justificar uma possível reeleição.





“Belo Horizonte é uma cidade que está em obras. Esse é o meu padrinho, é isso que eu quero mostrar para as pessoas. Meu compromisso com a cidade nesses dois anos e meio está absolutamente cumprido, mas eu ainda tenho muita coisa para concluir e muita coisa para começar, e por isso estou buscando a reeleição”, finalizou.