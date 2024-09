SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser agredido com uma cadeira por José Luiz Datena (PSDB) no debate da TV Cultura, Pablo Marçal (PRTB) teve lesões na costela e na mão, segundo seu advogado, e passa por exames no hospital Sírio Libanês, na noite deste domingo (16).





Após o episódio, a equipe do candidato do PRTB fez um boletim de ocorrência contra Datena por lesão corporal e injúria. Os assessores de Marçal afirmam que o tucano deveria ter sido encaminhado para a delegacia e que o debate deveria ter sido encerrado.





Em vídeo publicado em seu Instagram, Marçal aparece deitado na cama do hospital e conversa com um médico, que diz haver uma "linhazinha de fratura" no sexto arco costal, um osso da costela, do influenciador. O médico afirma que fará exame de sangue e uma ressonância no punho do candidato.





O episódio está sendo explorado nas redes sociais de Marçal, que postou, por exemplo, um vídeo do seu deslocamento de ambulância ao som de sirenes. Em seu perfil, o influenciador também comparou a agressão à facada sofrida por Jair Bolsonaro em 2018 e ao tiro que atingiu a orelha de Donald Trump neste ano - comparação que foi rejeitada por seus adversários na saída do debate.





Imagens feitas no estúdio após a agressão mostram que Marçal seguiu de pé e fez provocações a Datena. O candidato do PRTB deixou o local caminhando e, segundo sua assessoria, chegou a entrar em seu carro para ir ao hospital, mas depois optou pela ambulância que estava à disposição no teatro B32, na avenida Faria Lima, onde aconteceu o debate.





De acordo com Luma Vidal, assessora de Marçal, eles resolveram usar a ambulância porque Marçal reclamava de dor na costela e seria mais confortável para ele ir deitado, além de ser mais rápido.





Em entrevista à imprensa na porta do hospital, Luma afirmou não haver informações sobre o quadro do influenciador. Ela cobrou a responsabilização de Datena "no rigor da lei".





Após acompanhar a hospitalização de Marçal, seu advogado Tassio Renan foi ao 78º DP, nos Jardins, para registrar o boletim de ocorrência.

Tassio afirma que Marçal está com dificuldade de mobilidade em um dos dedos da mão e com um hematoma na região da costela.





A expectativa é que o autodenominado ex-coach passe por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) após ser alta do hospital.