O vereador Álvaro Damião (União Brasil), candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa do atual prefeito, Fuad Noman (PSD), teceu críticas à ausência do governador Romeu Zema (Novo) na campanha eleitoral do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos).

Em sabatina ao Estado de Minas, nesta segunda-feira (16/9), Damião disse que Zema declarou apoio à candidatura de Tramonte, mas não comparece a nenhuma agenda pública. "Está apoiando, indiciou a vice, mas não tem uma foto dele com o cara. Não faz caminhada com o cara. Eu gostaria muito que fizesse", disse.

Damião também comentou o apoio do ex-prefeito Alexandre Kalil ao deputado estadual, que avaliou a aliança com Tramonte como "ingratidão". "Estou querendo ver a cena, não consigo ver. Vou fazer um convite aqui: faça essa cena acontecer. Belo Horizonte está doida para ver o Zema e o Kalil abraçados junto com o Mauro Tramonte. Zema, Kalil e Tramonte, nós queremos vocês juntos. Se possível, coloque também a vice (Luísa Barreto). E fale para Belo Horizonte. Pare de mentir e dizer: 'Não, não é bem assim'. É bem assim, sim", provocou.



Damião ainda afirmou que era responsabilidade de Fuad, enquanto vice de Kalil, administrar diversas funções na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). “Kalil fez alguma coisinha em Belo Horizonte, porque o Fuad era o secretário de Fazenda dele, foi quem buscou recursos em Brasília, que administrou isso tudo, buscou recurso de verdade? Quem é que conversou com a Câmara para aprovar os projetos financeiros para a cidade? Fuad Noman”, disse.





“Eu posso falar, sabe por quê? Porque fui ao prefeito Alexandre Kalil, e várias vezes ele falou comigo isso: 'Tem que olhar para o Fuad. Isso quem manda é o Fuad'. Tudo era o Fuad. Quem fazia as coisas acontecerem? Fuad Noman”, completou.

