Eleito para o primeiro cargo público em 2020, Nikolas Ferreira (PL), o deputado federal mais votado da história do Brasil em 2022, vem percorrendo os 26 estados brasileiros em uma missão ambiciosa: eleger afilhados políticos. Jovens, na faixa dos 20 aos 30 anos, formam a maioria de seus escolhidos, e todos carregam a bandeira do bolsonarismo. Até o momento, ele ostenta uma lista de 234 nomes lançados. Suas viagens são tantas que, ao longo da semana, superam até mesmo as do próprio mentor da extrema direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Enquanto Nikolas Ferreira percorre o Brasil, Jair Bolsonaro mantém suas viagens concentradas em três estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As visitas durante as campanhas estão em sua agenda, mas sua saúde e os problemas com a Justiça — como as investigações da Polícia Federal (PF) sobre os eventos de 8 de janeiro, o desvio de joias e a fraude no cartão vacinal — limitam suas movimentações. O ex-presidente também é citado no inquérito das fake news.



No entanto, dentro do PL, Nikolas vem assumindo o papel de porta-voz do bolsonarismo, expandindo sua influência além de Minas Gerais. Embora suas ambições sejam nacionais, em Belo Horizonte ele já dá como certa a eleição de dois nomes: Bruno Engler (PL) para a Prefeitura (PBH) e Pablo Almeida (PL), seu ex-chefe de gabinete, para a Câmara Municipal.

Ex-presidente Jair Bolsonaro liga para Nikolas Ferreira durante convenção do Partido Liberal Túlio Santos/EM/D.A Press

Segundo a assessoria do deputado, 234 nomes já foram escolhidos, mas a lista ainda é maior. Até o próximo domingo (22/9), a expectativa é que o número cresça fazendo com que a maioria dos candidatos tenha a autorização para utilizar a "marca Nikolas Ferreira", ou seja, se promoverem como vereadores ou prefeitos apoiados pelo deputado. O parlamentar já gravou vídeos para algumas dessas campanhas, com a intenção de que sejam usados em propagandas eleitorais ou nas redes sociais.

Além dos vídeos pré-gravados, Nikolas vem utilizando os stories do Instagram para divulgar seus afilhados políticos. A maior concentração dos nomes está em Minas Gerais e no Sul do país, com estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul aparecendo em diversas postagens.

Em conversa com o Estado de Minas, o internacionalista e cientista político da UFMG Túlio Ribeiro afirmou que Nikolas Ferreira segue uma trajetória política comum a muitos parlamentares: foi, inicialmente, um vereador muito bem votado em Belo Horizonte e, posteriormente, eleito deputado federal.

“No entanto, apesar de seguir essa sequência comum de cargos, ele alcançou uma proeminência muito acima da média na política nacional por três razões principais: foi o deputado mais votado do país nas eleições de 2022, atraindo muita atenção; manteve uma forte presença nas redes sociais, acumulando milhões de seguidores em todo o Brasil, tornando-se, antes de político, um influenciador; e demonstrou um alto poder de mobilização entre a juventude conservadora e o eleitorado evangélico", comentou.

E completou: "Esse apelo faz com que ele cative diversos segmentos que compõem bases importantes do bolsonarismo, além de fomentar o discurso de renovação pela direita e de novas lideranças políticas no país”.

Segundo Ribeiro, devido à popularidade e ao desempenho em 2022, Nikolas se tornou inevitavelmente a principal referência no campo bolsonarista. “Isso pode ser visto até como uma tentativa de desvincular as ideologias conservadoras e de extrema-direita do Brasil do personalismo ligado ao clã Bolsonaro”, concluiu.



Número nas redes

Já para o cientista político Adriano Cerqueira, professor da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e do Ibmec, Nikolas Ferreira é “uma celebridade nacional” e, por ocupar o Congresso Nacional, tem mais liberdade de pautar assuntos do que Jair Bolsonaro. “O Bolsonaro, por causa dos processos, está mais limitado, inclusive sem poder encontrar algumas lideranças”, afirmou.

A presença nas redes sociais também pode evidenciar uma possível herança de popularidade. Com 11,5 milhões de seguidores em sua conta principal no Instagram, Nikolas Ferreira se destaca como uma das principais figuras da política bolsonarista na internet. Quando seu perfil oficial é suspenso, ele recorre à conta secundária, que ainda assim soma 2,4 milhões de seguidores. Entre os políticos da direita, Nikolas perde apenas para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que conta com 25,8 milhões de seguidores.

“Nikolas já é uma figura nacional, uma das lideranças emergentes do movimento conservador no Brasil e já tem reconhecimento internacional. Elon Musk, por exemplo, frequentemente faz menções e interações com suas postagens, o que lhe confere uma certa projeção fora do país, assim como aconteceu com Bolsonaro, especialmente Eduardo Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro. Nikolas é muito jovem, mas já possui uma visibilidade muito positiva entre o eleitorado conservador, que vem crescendo no Brasil”, afirmou.

No círculo familiar de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 5,3 milhões de seguidores, enquanto o vereador Carlos Bolsonaro (PL) acumula 3,2 milhões. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) chega a 5,9 milhões. Já Jair Renan, filho “04” e candidato a vereador em Balneário Camboriú, conta com 600 mil seguidores.

Foco na presidência

O deputado federal Nikolas Ferreira é frequentemente citado como possível candidato à presidência da República, mas essa hipótese não se concretizará em 2026. De acordo com a Constituição Federal, é necessário ter 35 anos ou mais para disputar o cargo, e Nikolas, atualmente com 28, terá apenas 31 nas próximas eleições. No entanto, segundo o cientista político e professor de Direito Internacional Vladmir Feijó, as viagens de Ferreira pelo país têm o claro objetivo de manter sua popularidade em alta.

“Um ponto relevante são as futuras ambições políticas de Nikolas Ferreira. Ao se consolidar como uma figura de destaque, não só em Minas Gerais, mas também em palanques nacionais, pode almejar cargos mais altos. Embora a ideia não tenha partido dele, já ocorreram discussões dentro do partido sobre a possibilidade de emendar a Constituição para reduzir a idade mínima para concorrer à presidência, apostando em sua popularidade para torná-lo um candidato viável no futuro", destaca.

"Contudo, mesmo que essa mudança não se concretize, ele precisa continuar fortalecendo sua carreira e relevância política. Suas viagens pelo Brasil aumentam sua visibilidade, especialmente para aqueles que o conhecem apenas pelas redes sociais, oferecendo a oportunidade de se apresentar a um público mais amplo”, concluiu Feijó.