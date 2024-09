Candidato a vice na chapa de Fuad Noman (PSD), o vereador Álvaro Damião (União Brasil) comentou a performance do companheiro no primeiro debate entre os candidatos ao Executivo de Belo Horizonte e abordou a ausência do prefeito nas últimas duas oportunidades de confrontar os adversários na eleição. Em entrevista ao Estado de Minas nesta segunda-feira (16/9), o parlamentar afirmou ainda que o pessedista estará presente nos próximos programas.

Damião inaugurou a série de sabatinas do EM com os candidatos a vice. Questionado sobre a atuação do prefeito no primeiro debate, transmitido pela Bandeirantes em 8 de agosto, ele disse que Fuad se saiu bem, apesar dos ataques concentrados dos demais candidatos.

“O debate é o seguinte: você tem que apresentar propostas ou, então, partir para o ataque pessoal, como está acontecendo em São Paulo, por exemplo. Entre apresentar uma proposta e mostrar o que está acontecendo, quem mostra a realidade tem muito mais condições do que quem está apenas prometendo. No primeiro debate, o prefeito foi muito bem, ele mostrou o que está fazendo pela cidade, apesar de os outros quererem irritá-lo de qualquer forma. E eu tenho que entender o lado humano, é um senhor de 77 anos com 50 anos de vida pública”, relativiza ao lembrar de momentos em que o prefeito se mostrou nervoso no debate.

Nos últimos dois debates, transmitidos pela Rede Minas e pela TV Alterosa, respectivamente, Fuad não compareceu. Na segunda oportunidade, o prefeito afirmou que o programa havia sido marcado em horário de expediente, o que impediu sua participação. Ausente, ele se tornou o principal alvo de seus oponentes.

Damião também citou a agenda atribulada como uma das razões para a ausência do prefeito. No entanto, o candidato a vice afirmou que Fuad estará presente nas próximas oportunidades de debater com os rivais.

“Fugir de debate ele não deve. Ele é o único que pode mostrar algo, por que ele fugiria? Ele é quem tem algo para mostrar, os demais vão prometer”, concluiu.





Álvaro Damião foi o primeiro entrevistado na série de sabatinas com candidatos a vice. Todos os 10 candidatos foram convidados a participar das entrevistas, que serão conduzidas pela equipe de Política do jornal.

As entrevistas começam às 10h e poderão ser assistidas no canal do Portal UAI no YouTube, com os melhores trechos disponíveis na edição impressa do Estado de Minas. Os 10 candidatos ao comando do Executivo já foram sabatinados pelo EM.

A sabatina é uma oportunidade para que o eleitor conheça quem poderá administrar a cidade pelos próximos quatro anos ao lado do prefeito que será eleito em outubro.