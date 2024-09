O candidato do Republicanos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Mauro Tramonte, esteve na Vila Acaba-Mundo nesta quinta-feira (19/9) em agenda de campanha. Acompanhado do ex-prefeito da capital Alexandre Kalil (sem partido), prometeu melhorias na região caso seja eleito.





“Essa região foi pioneira quando Kalil trouxe internet para vilas e favelas, e isso trouxe muito benefício para todo mundo, desde as crianças que precisam estudar até o comércio que precisa vender seu pão e pode usar a maquininha de cartão. Viemos aqui justamente para trazer um pouco de alerta para esse pessoal e escutar o que a população tem a dizer. Tem muita reclamação de dificuldade para chegar à saúde; limpeza urbana também deixa a desejar; e estamos aqui porque o povo precisa da gente”, declarou ele.

Dentre as propostas para vilas, favelas e aglomerados, estão: aumentar a rede wi-fi, providenciar mais limpeza e urbanização e melhorar a mobilidade. De acordo com o candidato, a atual gestão deixou de lado o que o ex-prefeito acompanhava.





“Vamos deixar uma coisa mais bonita. Eles precisam de atenção do poder público, e hoje têm pouco. De dois anos para cá, não tem quase nada. Antes tinha, e agora não tem mais”, afirmou.





Reafirmando sua proximidade com o povo, Tramonte disse que vai dialogar com todas as comunidades para entender os problemas e propor soluções.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“Vamos conversar com todos os aglomerados, as vilas e as favelas para saber quais as dificuldades dessas pessoas, se têm acesso à saúde, se a locomoção é difícil, se a limpeza deixa a desejar, se falta vaga em creche. Esse vai ser nosso trabalho”, finalizou.