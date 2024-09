O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, e sua vice, Luísa Barreto (Novo), visitaram a sede da Fecomércio-MG na manhã desta quarta-feira (18/9) para apresentar o plano de governo da chapa. Durante o encontro, destacaram a intenção de, se eleitos, manter um diálogo contínuo com os setores econômicos. O candidato também destacou a necessidade de fomentar o turismo de Belo Horizonte.

Tramonte também disse que quer "transformar Beagá na melhor cidade do país para se viver", criticando a capital mineira por estar "parada no tempo" e não ser atraente. Ele prometeu promover um diálogo aberto com o setor empresarial e implementar a Lei de Liberdade Econômica, além de reduzir a burocracia nos processos da prefeitura, como a emissão de alvarás, atendendo às demandas dos comerciantes. Tramonte também propôs a reformulação do Código de Posturas e do Plano Diretor e a criação de um programa para incentivar o uso residencial e comercial no centro da cidade. Além disso, mencionou que está em contato com o governo de Minas para reforçar a segurança em Belo Horizonte.

À imprensa, Tramonte destacou que a Fecomércio é uma entidade que contribui com quase 70% valor do município em serviços, comércio e turismo. "Hoje a gente vê que o turismo em Belo Horizonte não existe praticamente, não existe nada de turismo em BH; a gente fica muito triste com isso", disse.



"Nós viemos aqui justamente para ouvir e trazer propostas para o comércio, porque a gente ouve de muitos comerciantes a falta de apoio do município referente ao comércio. A gente passa aí e vê lojas e lojas fechadas, alugando. Nós viemos aqui justamente para discutir, apresentar as nossas propostas", completou.

Sobre o turismo, o candidato disse que é preciso explorar as diversas modalidades de turismo. "Nós não temos junto ao Estado uma parceria para fomentar o turismo, que é de suma importância, que é provado que dá realmente emprego, traz dividendos para a cidade e movimenta o comércio como um modo em geral, movimenta o taxista, movimenta o vendedor de pipoca, o posto de gasolina, o hotel, enfim, as lanchonetes, os bares, os restaurantes, movimenta tudo", completou.

Pesquisa eleitoral

Ao comentar a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (18/9), Tramonte disse que o resultado da pesquisa é ótimo e o incentiva a "trabalhar cada vez mais". Tramonte ainda comentou que tem "pouco tempo de televisão", se referindo aos programas eleitorais, e disse que é preciso visitar os "quatro cantos de Belo Horizonte" para apresentar as suas propostas de governo à população. “Ouvindo o povo, ouvindo aqueles que mais precisam da gente, que são as pessoas mais humildes e mais pobres que estão aí. Sabemos o que essas pessoas precisam”, disse.