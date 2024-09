Marçal e Datena são líderes de rejeição em SP, aponta Quaest

De acordo com o instituto, Datena, que na última pesquisa era apontado por 60% dos entrevistados como um candidato em quem não votariam, agora conta com 62% de rejeição, ocupando o primeiro lugar entre os candidatos. Já Marçal, que já era descartado por 41% dos eleitores, agora tem 45% de rejeição, chegando à segunda posição.

O candidato do PRTB divide a segunda posição com Guilherme Boulos (PSOL), que era rejeitado por 48% do eleitorado e, na última semana, o índice caiu para 46%. Os dois, portanto, estão empatados tecnicamente.

Segundo a Quaest, a rejeição de Marçal aumentou entre o eleitorado masculino, passando de 37% para 44%. Ao mesmo tempo, a porcentagem dos homens que afirmaram ter a intenção de votar no candidato do PRTB passou de 31% para 25%.

O número de pessoas que descartam a candidatura do ex-coach também se mostra expressiva entre as pessoas mais insrtuídas, que cursaram ensino superior, marcando 52%, enquanto 41% das rejeições são de pessoas menos escolarizadas, que largaram os estudos no ensino fundamental.

Confira as taxas de rejeição de cada candidato à Prefeitura de São Paulo:

José Luiz Datena (PSDB) — 62%

Guilherme Boulos (PSOL) — 46%

Pablo Marçal (PRTB) — 45%

Ricardo Nunes (MDB) — 37%

— 37% Tabata Amaral (PSB) — 37%

— 37% Marina Helena (Novo) — 29%

Ricardo Senese (UP) — 16%

Bebeto Haddad (DC) — 16%

João Pimenta (PCO) — 16%

Altino Prazeres (PSTU) — 12%

