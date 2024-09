Marçal chegou a tirar uma foto com Regina Nunes no leilão do Neymar deste ano

A Justiça Eleitoral determinou que Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB, apagasse do perfil dele do Instagram um vídeo em que acusa Ricardo Nunes (MDB), o atual prefeito da cidade, de agredir a esposa, Regina Nunes. A decisão foi tomada nesta terça-feira (17/9) e determinava que Marçal apagasse a publicação dentro de 24 horas.

Às 17h, o vídeo não aparecia mais no perfil do candidato. A gravação foi publicada na segunda-feira (16/9) e mostra Marçal em frente ao Hospital Sírio Libanês, no centro de São Paulo, onde ficou internado após levar uma "cadeirada" do também candidato José Luiz Datena (PSDB). Na publicação, o ex-coach questionava se Nunes teria agredido a esposa com "a mão aberta ou fechada".

Na decisão, o juiz da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo Murillo Cotrim argumenta que Marçal propagou "conteúdo injurioso" e que imputou a Nunes a conduta de agressão física.

Em 2011, Regina Nunes registrou um boletim de ocorrência por agressão contra o marido. O caso não seguiu porque ela decidiu não dar andamento à acusação. Nunes, por sua vez, nega a violência a afirma que o registro foi forjado.

O caso foi relembrado pelos candidatos nesta terça-feira, durante o debate da RedeTV e Uol.