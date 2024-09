Nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (18/9), aponta que 70% dos eleitores não sabem que o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) é apoiado pelo Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).





A falta de conhecimento do eleitorado pode ser associada à ausência do governador mineiro nas agendas públicas de Tramonte e à falta de inserções de Zema na propaganda eleitoral do parlamentar. Em contraste, nos últimos dias, Tramonte tem intensificado suas agendas ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, que também apoia o candidato. No entanto, a pesquisa não avaliou o apoio do ex-prefeito ao parlamentar.

De acordo com o levantamento, apenas 11% dos eleitores identificaram Tramonte como o candidato apoiado por Zema, uma queda em relação aos 18% registrados na pesquisa anterior. Além disso, 8% dos entrevistados acreditam que o deputado estadual Bruno Engler (PL), candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é o apoiado por Zema.

Veja os números referentes a Tramonte:

70% disseram que não sabem qual é (eram 65%);

11% responderam Tramonte (eram 18%);

8%, Engler (eram 6%);

6%, outros (eram 6%);

4%, Viana (eram 5%);

1%, nenhum (era 1%).

Candidato do Bolsonaro

A pesquisa ainda revela que 40% dos eleitores de Belo Horizonte não sabem que Engler é apoiado por Bolsonaro. No entanto, a maioria dos entrevistados (52%) reconhece esse apoio. Ainda conforme os números, a proporção de pessoas que desconhecem o apoio de Bolsonaro ao candidato subiu de 33% para 40% em comparação com o levantamento anterior, enquanto a porcentagem de eleitores que sabem sobre o apoio caiu de 56% para 52%.

Diferentemente de Zema, que ainda não teve uma participação significativa na campanha de Tramonte, Bolsonaro gravou vários vídeos de apoio a Engler, exibidos durante o horário eleitoral, e participou de um ato político ao lado do candidato no início de setembro na capital mineira.

Veja os números referentes a Engler:

52% responderam ser Bruno Engler (eram 56%);

40% disseram que não sabem qual é (eram 33%);

6%, outros (eram 10%);

2%, Tramonte (eram 4%)

0%, nenhum (era 1%).

Candidato do Lula

Por outro lado, o deputado federal Rogério Correia (PT), candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem o reconhecimento de 56% do público, apesar de o presidente também não ter tido uma presença significativa na campanha de Correia. Até o momento, Correia não realizou nenhuma agenda na capital mineira com o líder petista.

No entanto, ele tem aproveitado a presença de ministros do Governo Lula para reforçar o apoio da administração federal à sua candidatura. Mesmo assim, 34% dos eleitores não sabem do apoio de Lula a Rogério Correia.

Veja os números de Correia:

58% responderam ser Rogério Corrêa (eram 60%);

34% disseram que não sabem qual é (eram 29%);

8%, outros (eram 10%);

0%, nenhum (era 1%).

Foram ouvidas 1.002 eleitores entre os dias 15 a 17 de setembro. O levantamento foi registrado junto ao TSE sob o número MG-07539/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela TV Globo.