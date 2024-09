Francisco Foureaux (PDT), candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa da deputada federal Duda Salabert (PT), é o entrevistado desta quarta-feira (18/9) na sabatina do Estado de Minas e Portal Uai. Esta é a terceira entrevista da série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Belo Horizonte, que é transmitida, ao vivo, a partir das 10h.



Acompanhe



Professor de história com mestrado em administração, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, Foureaux participou da Associação de Usuários de Transporte Coletivo e do movimento tarifa zero. É membro do Observatório de Mobilidade Urbana e do Conselho Regional de Trânsito e Transporte, Regional Centro Sul, da capital. Em 2020 foi candidato a vereador, mas não se elegeu.





Os 10 candidatos foram convidados a participar das entrevistas, conduzidas pela equipe de Política do jornal. A sabatina é uma oportunidade para que o eleitor conheça quem pode administrar a cidade pelos próximos quatro anos ao lado do prefeito que será eleito em outubro.

Confira a agenda das sabatinas