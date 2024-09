A deputada federal Duda Salabert (PDT), candidata à prefeitura de Belo Horizonte (PBH), prometeu criar um plano de combate e prevenção a incêndios florestais caso seja eleita na capital mineira. Nesta terça-feira (17/9), a parlamentar visitou o Parque das Nações, no Belvedere, Região Centro-Sul da capital, que foi atingido por queimadas na última semana.

Duda reforçou que os incêndios e a seca devem aumentar a cada ano e que é necessário planejamento na PBH. “É trágico ver que a quarta capital mais rica do Brasil não destina um centavo para a política de combate a incêndios. Não há dotação orçamentária em Belo Horizonte, é uma irresponsabilidade da gestão pública não ter uma política eficaz de combate e prevenção a incêndios na capital”, disse.

A candidata reforçou que a prevenção a incêndios florestais também é fundamental para evitar crises hídricas na capital mineira, uma vez que as chamas destroem o ecossistema ao redor das nascentes. Ela lembra que a maioria da água consumida na cidade é gerada nos municípios da Região Metropolitana, prometendo um diálogo com as demais prefeituras.

“Belo Horizonte não gera a maioria da água que consome, ela vem de outros municípios. O primeiro passo é construir um plano de segurança hídrica para a Região Metropolitana, em defesa das nossas nascentes, pois isso é fundamental para os próximos anos”, afirmou.

Serra do Curral

Ainda para garantir a segurança hídrica da cidade, Duda Salabert afirmou que é preciso evitar a “mineração predatória na Serra do Curral”. Segundo a candidata, as últimas gestões da prefeitura foram “frouxas” na preservação do cartão postal da cidade.

“A Serra do Curral abriga um aquífero fundamental para a segurança hídrica de Belo Horizonte. O que vimos nas últimas gestões foram prefeitos frouxos, que não implementaram nenhuma estrutura de fiscalização para evitar a mineração na Serra do Curral”, disse.