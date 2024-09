Segundo novo levantamento da Genial/Quaest, o senador licenciado Carlos Viana (Podemos) é o candidato mais rejeitado na disputa eleitoral pela Prefeitura de Belo Horizonte. Ainda segundo o levantamento, o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), líder nas pesquisas eleitorais, é o candidato mais popular entre os adversários.

O levantamento avaliou o potencial de voto e a rejeição dos candidatos. Para isso, os entrevistados são perguntados se conhecem os candidatos, se poderiam votar neles ou se os rejeitam.

O percentual de rejeição de Viana é de 47%. Já o segundo candidato mais rejeitado é o deputado federal Rogério Correia (PT), que detém de 40% da rejeição. Na sequência aparece a deputada federal Duda Salabert (PDT), com índice de rejeição de 39%.

De acordo com a pesquisa, 52% do eleitores conhecem e possivelmente votariam em Tramonte. Na sequência, o prefeito Fuad Noman, candidato à reeleição, aparece com o maior índice de popularidade e de potencial de voto, com 41%.

Por outro lado, Gabriel Azevedo (MDB), Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU) e Lourdes Francisco (PCO) seguem desconhecidos por mais de 60% dos eleitores de Belo Horizonte.

Veja os números:

Mauro Tramonte (Republicanos)

Conhece e vota (potencial de voto): 52%

Não conhece: 9%

Conhece e não vota (rejeição): 36%

Não souberam ou não responderam: 3%



Fuad Noman (PSD)

Conhece e vota (potencial de voto): 41%

Não conhece: 30%

Conhece e não vota (rejeição): 28%

Não souberam ou não responderam: 1%

Conhece e vota (potencial de voto): 29%

Não conhece: 40%

Conhece e não vota (rejeição): 29%

Não souberam ou não responderam: 2%

Carlos Viana (Podemos)

Conhece e vota (potencial de voto): 27%

Não conhece: 24%

Conhece e não vota (rejeição): 47%

Não souberam ou não responderam: 2%

Duda Salabert (PDT)

Conhece e vota (potencial de voto): 24%

Não conhece: 36%

Conhece e não vota (rejeição): 39%

Não souberam ou não responderam: 1%

Rogério Correia (PT)

Conhece e vota (potencial de voto): 18%

Não conhece: 40%

Conhece e não vota (rejeição): 40%

Não souberam ou não responderam: 2%

Gabriel Azevedo (MDB)

Conhece e vota (potencial de voto): 15%

Não conhece: 65%

Conhece e não vota (rejeição): 19%

Não souberam ou não responderam: 1%

Wanderson Rocha (PSTU)

Conhece e vota (potencial de voto): 3%

Não conhece: 89%

Conhece e não vota (rejeição): 8%

Não souberam ou não responderam: 0

Indira Xavier (UP)

Conhece e vota (potencial de voto): 3%

Não conhece: 84%

Conhece e não vota (rejeição): 12%

Não souberam ou não responderam: 1%

Lourdes Francisco (PCO)

Conhece e vota (potencial de voto): 1%?

Não conhece: 93%?

Conhece e não vota (rejeição): 6%?

Não souberam ou não responderam: 0

Foram ouvidas 1.002 eleitores entre os dias 15 a 17 de setembro. O levantamento foi registrado junto ao TSE sob o número MG-07539/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pela "TV Globo".