Em entrevista ao Estado de Minas nesta segunda-feira (26/8), a candidata do PDT à Prefeitura de Belo Horizonte, Duda Salabert, afirmou que um dos motivos pela rejeição que recebe é a transfobia. Em recente pesquisa realizada pelo Datafolha, a atual deputada federal foi apontada como a candidata com o maior índice de rejeição no eleitorado mineiro, de 27%.

“Se pegarmos 100% das eleições e vermos os políticos que ganharam, as rejeições eram altas. O presidente Lula, por exemplo, tem rejeição altíssima. O ex-presidente Jair Bolsonaro, a rejeição também era altíssima, fortíssima. É um processo corrente na campanha eleitoral, que quanto mais você se expõe e quanto mais conhecido você fica, mais também aumenta o processo de rejeição”, aponta Duda.

No entanto, a candidata à PBH considera a aprovação como item que merece maior atenção: “Nós temos uma aprovação maior do que a rejeição, e esse critério que eu penso [ser] fundamental”.





“Nossa candidatura não é identitária”

Ela afirma que a ultra-direita foi responsável por criar uma caricatura de intolerância e de pautas identitárias, mas que sua política será responsável pela mudança desse senso do eleitorado. “Há um preconceito também por eu ser uma pessoa trans e a ultra-direita nas últimas eleições buscou fazer uma caricatura sobre mim e jogaram isso para as suas redes. E esse processo eleitoral também é importante para a gente, vai terminar com menos rejeição porque as pessoas vão entender que nós estamos discutindo saúde, educação, moradia, temas fundamentais para a cidade”, afirmou o nome do PDT.

“Nossa candidatura não é uma candidatura identitária, uma candidatura exclusivamente pautada em questões LGBT. Pelo contrário, nunca foi”, completa Duda, salientando que tem um projeto de lei aprovado em um ano e meio de mandato como deputada federal, que garante a distribuição de água potável e obriga todas as escolas do país a terem o abastecimento.

“Eu fui eleita pra isso, não pra discutir se é ‘obrigade’, ‘obrigada’ ou obrigado’, ou que banheiro eu vou usar.”, afirma Duda, exemplificando os motivos pelos quais sua candidatura não é identitária pelas causas da comunidade LGBTQIA+. ”Eu fui eleita para discutir temas que são caros pra cidade, como o fato, por exemplo, de Belo Horizonte ser uma das cidades com maior desigualdade socioeconômica do país”.

