O deputado federal Rogério Correia (PT), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, se reuniu, na manhã deste domingo (25/8), com corredores da Corrida do Galo, na Praça da Pampulha, para discutir espaços seguros para o grupo. No local, o candidato também fez promessas relacionadas à limpeza da Lagoa da Pampulha.





Durante a agenda, Correia discutiu com os participantes sobre a necessidade de criar condições mais seguras e adequadas para a prática de corrida, como a melhoria das condições de trânsito e a disponibilidade de eventos e locais planejados especificamente para essa atividade.

"Vários grupos de corrida têm conversado conosco pedindo apoio, um local mais seguro para correr, eventos e locais onde eles possam planejar essas corridas com mais tranquilidade. Eles colocam muita a questão de trânsito, que é preciso verificar. Acho que a Pampulha é um local ideal para isso. São vários grupos de corrida e hoje nós estivemos com eles fazendo esse debate", disse o candidato ao Estado de Minas.

Além do diálogo com os corredores, Correia também abordou o tema da despoluição da Lagoa da Pampulha. "Nós temos um compromisso de, até 2028, despoluir a lagoa", afirmou. "Agora, além de limpar, é um patrimônio histórico muito importante que precisa também da preservação do entorno da lagoa. Então, a questão do saneamento, mais a limpeza do espelho d'água e a despoluição, é um compromisso que nós temos e hoje nós fomos lá, inclusive, verificar a situação e nos comprometer com isso", completou.