O senador licenciado e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte Carlos Viana (Podemos) quer ampliar o Mercado Central da cidade, de modo a valorizar a gestão atual e atrair turistas. Segundo ele, seu plano de governo inclui zerar despesas de obras dentro do Mercado, para que seja possível uma construção de mais três andares do edifício e um centro de convenções.

A afirmação foi feita em visita ao estabelecimento, na manhã desta terça-feira (3/9), onde considerou "um absurdo" a cobrança da prefeitura pela obra no local. "O mercado tentou fazer uma ampliação e a prefeitura impediu, cobrou 40 milhões de reais do mercado para autorizar a obra. Hoje, Belo Horizonte praticamente só tem o Mercado como principal atração, então nós vamos ampliar, valorizar e incentivar", prometeu o candidato.

"A prefeitura pedir 40 milhões de reais para o mercado fazer uma ampliação e trazer renda para a cidade, isso é um completo absurdo. É uma falta de visão que veio do governo do Kalil e que a gente vai corrigir", afirmou.

"A prefeitura não vai receber mais os comerciantes no corredor ou vai ficar mandando ninguém aqui na surdina para poder tentar resolver o problema não. O prefeito vai abraçar a ideia de nós fazermos um centro de convenções aqui no mercado", afirmou.

Viana também comentou que a mobilidade urbana é outro fator que prejudica o funcionamento do Mercado. Ele pretende resolver a questão com o apoio da iniciativa privada para a construção de trincheiras.

"Quando (sic) nós permitirmos o retrofit dos prédios antigos, que hoje também está parado, essas obras, ao serem feitas, terão uma compensação. E essa compensação vai ser em obras de mobilidade em toda a Belo Horizonte para melhorar o trânsito e melhorar principalmente a capacidade de investimentos na cidade", afirmou Viana.

"Belo Horizonte não é referência para mais nada. Nós continuamos a Belo Horizonte da gastronomia, dos bares. E o mercado é o nosso centro. Todo turista que vem a Belo Horizonte quer vir ao mercado. Então nós precisamos criar outras formas de ajudar", concluiu.

Venda de animais

Carlos Viana também afirmou que "não vê problema algum" na venda de animais no Mercado Central. "É bem provável que os animais aqui sejam inclusive melhor tratados que em várias outras partes da cidade", comentou.

Caso eleito, Viana pretende ampliar os cuidados com animais, com a ampliação de vacinação e castração animal. "A prefeitura tem que ser parceira no atendimento veterinário, que infelizmente hoje praticamente acabou", afirmou. "E nós vamos respeitar essa questão animal, mas não vai ser fechando o mercado que nós vamos dar um passo positivo em relação a esses direitos que eu quero respeitados", finalizou o candidato.

"Único candidato evangélico"

Viana também afirmou que pretende fazer uma parceria com as igrejas, por ser o "único candidato evangélico". Para ele, as creches das igrejas podem ajudar a prefeitura a zerar a fila de espera em creches: "Compromisso com as mães".

"É nas igrejas que nós temos condição de incentivar as pessoas a manterem vacinação em dia e saber da vulnerabilidade. Não só as igrejas, os centros espíritas também fazem um papel muito importante na capital na questão do atendimento à população mais carente. É usar ao nosso favor, não ser contra quem quer ajudar", disse o candidato.