O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, pretende ampliar o horário de funcionamento dos centros de saúde da capital mineira, caso seja eleito. Segundo o candidato, essa medida contribuiria para "desafogar" as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade. Na manhã desta terça-feira (3/9), Tramonte visitou a UPA Oeste, no Bairro Jardim América.

O candidato defende a contratação de mais médicos, através de convênios com cooperativas e parcerias com universidades. Tramonte disse que além do público, é preciso olhar também para os profissionais da saúde.

“Nossa proposta é que peguemos alguns centros de saúde próximos dessas UPAs e façamos com que esses centros atendam até mais tarde, por volta das 22 horas, claro, redimensionando o pessoal. Assim, podemos desafogar essas UPAs contratando mais médicos e organizando os centros de saúde estrategicamente, para que possam atender até mais tarde”, disse.

“Temos que considerar também o lado dos funcionários, dos servidores públicos, porque eles também estão adoecendo, não é brincadeira. Imagine uma lotação dessas, todo mundo aqui fazendo atendimentos; são pessoas que reclamam, que chegam estressadas, que querem ser atendidas na hora, e muitas vezes isso não é possível. Até o próprio profissional está adoecendo, temos muitas informações sobre isso. Precisamos cuidar do povo e também dos servidores que fazem a saúde funcionar”, completou.