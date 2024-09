Rogério Correia encontrou com militantes e fez corpo a corpo com eleitores na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte

Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PT, Rogério Correia defendeu que os prédios desocupados do Centro da capital mineira sejam usados para moradia e que a região seja revitalizada e abrigue eventos culturais. O deputado federal esteve na Praça Sete nesta segunda-feira (2/9) fazendo corpo a corpo com eleitores, junto da sua candidata à vice, Bella Gonçalves (Psol).

"Precisa de moradia, isso é um ponto essencial, tem um programa do governo do presidente Lula que está cedendo órgãos da União para que possam ser feitos projetos sociais, um deles é moradia. (...) Temos, por exemplo, o conjunto da faculdade de engenharia, que podemos transformar em habitação popular como foi feito no prédio do INSS com 53 famílias. Vamos habitar o Centro", comentou o petista.

Correia afirmou que BH está atrasada em relação as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que, segundo ele, tomaram medidas para revitalizar e ocupar o seus centros.

O petista disse que quer que sejam feitas "atividades culturais importantes" e que a Praça da Estação, local que já abrigou eventos, como Carnaval, Parada LGBTQIA+ e outros, é o ideal para incentivar o turismo de grandes eventos na cidade.

Transporte Público

Questionado se iria cancelar os contratos de mobilidade para adiantar um novo acordo, Rogerio Correia prometeu que "no primeiro dia, eu e Bela, vamos fazer uma comissão com empresários, usuários de transporte e técnicos para elaborar um novo contrato que seja bom para o povo de Belo Horizonte".

O petista afirmou que espera que a prefeitura tenha um controle maior sobre temas que afetam diretamente o tráfego dos ônibus da cidade e afirmou que a qualidade dos veículos é "muito ruim".

"Que a prefeitura controle o quadro de horário, o número de ônibus, a qualidade do ônibus, o ar condicionado e assim por diante", comentou.