Além de escolher o próximo prefeito de Belo Horizonte, os eleitores irão às urnas no dia 6 de outubro para eleger uma nova composição para a Câmara Municipal. Na capital mineira, o Legislativo possui 41 vagas, disputadas por pouco mais de 800 candidatos.





O número de cadeiras na Câmara Municipal por cidade é regido pelo artigo 29 da Constituição Federal, que estabelece uma relação entre a população do município e o número de representantes no Legislativo. Cidades com até 15 mil habitantes têm até 9 vereadores (o mínimo possível), enquanto locais com mais de 8 milhões podem ter até 55 representantes (o máximo).

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) tentou aumentar o número de vereadores para 43 vagas em 2023. Contudo, para a base de cálculo da Lei Orgânica que promovia o acréscimo das cadeiras, os vereadores usaram uma prévia do censo de 2021, que considerava uma população superior a 2,4 milhões de belo-horizontinos.





Os dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em junho do ano passado, apontam uma população de 2,3 milhões de habitantes. Como resultado, os vereadores aprovaram uma lei que reverteu o número para 41 cadeiras na CMBH.





Saiba o número de vereadores por habitantes