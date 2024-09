Bruno Engler, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo PL, comentou as críticas que vem recebendo sobre o seu tom moderado durante a campanha. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado estadual tem se destacado por seus posicionamentos mais marcantes, ligados à extrema-direita.

O bolsonarista conversou com repórteres durante visita ao Hospital Paulo de Tarso, no bairro São Francisco. "É até engraçado esse tipo de crítica. Vamos falar das minhas propostas, do meu projeto para Belo Horizonte. Sou bolsonarista, de direita, conservador, defensor de Deus, pátria, família e liberdade. Isso não é segredo para ninguém. Diferente de outros candidatos que mudam de opinião mais do que eu troco de roupa, de gente que finge ser uma coisa só para ganhar votos, meu lado está claro, sempre esteve, nunca escondi de ninguém", afirmou.



Questionado sobre a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Minas Gerais, Engler disse ser do "time do Bolsonaro, do Nikolas e do Cleitinho".

"Agora, como os outros candidatos não têm nada a dizer sobre nosso projeto, ficam falando do meu tom, do que eu digo ou deixo de dizer. Esse tipo de crítica chega a ser risível."

São Paulo

Engler também comentou sobre as eleições municipais de São Paulo, onde o candidato Pablo Marçal (PRTB) vem ganhando popularidade entre os bolsonaristas.

"Eu sou candidato a prefeito de BH. Hoje, o PL apoia oficialmente o prefeito Ricardo Nunes e eu respeito a posição do partido e a sigo, mas acredito que o eleitor paulistano tem total condição de escolher quem melhor o representa, e o Marçal tem representado uma grande parcela da população", concluiu.