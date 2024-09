Com o desafio de um consumidor, Mauro Tramonte, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Republicanos, visitou nesta segunda-feira (2/9) o restaurante popular Herbert de Souza, no centro da cidade. Segundo o candidato, "ninguém pode passar fome" na capital mineira.

Tramonte estava acompanhado de sua vice, a ex-secretária Luísa Barreto (Novo). Durante a agenda, ele foi desafiado por um homem a comer a comida do local.

"O rapaz foi até enérgico, desafiou-me a vir comer à noite aqui para ver o que estão servindo. Eu quero mesmo comer essa comida, ver o que está sendo oferecido. Se não estiver à altura do que deve ser servido, vai ter que mudar, melhorar. E vou aparecer aqui sem avisar, em qualquer noite, para experimentar. Se estiver ruim, vamos ter que mudar. Minha proposta é garantir uma alimentação boa e saudável para todos. O Brasil é um dos países que mais desperdiça alimentos no mundo. Vamos, pelo menos em Belo Horizonte, trabalhar para diminuir esse desperdício", disse em entrevista à imprensa.

Ainda de acordo com o candidato, ele foi ao local "ver como está a alimentação do povo".

"Não podemos deixar ninguém passar fome. Como acabei de dizer, temos milhares de famílias em situação de fome, e isso não é brincadeira. Crianças, idosos, todos precisam de uma alimentação digna. Quero saber como está a qualidade da comida, se está boa, se pode melhorar. Se for necessário abrir mais restaurantes populares, vamos abrir", afirmou. "O importante é verificar se a população mais vulnerável está sendo bem alimentada—crianças, jovens, idosos, pessoas com comorbidades. Se a comida não estiver chegando a quem precisa, vamos garantir que chegue, seja por meio de cestas básicas, mais restaurantes populares, o que for necessário. O que não pode é deixar o povo passar fome", concluiu.