Tramonte tem o terceiro menor tempo de propaganda eleitoral na TV e rádio, mas disse que está na rua para ouvir as demandas do eleitor

O deputado estadual e líder das primeiras pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Mauro Tramonte (Republicanos), disse que seu estilo de campanha é "ir para a rua ouvir as demandas da população". Neste sábado (31/8), primeiro dia após o início da propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio, o candidato fez uma caminhada pelo Bairro Alípio de Melo, Região Noroeste da capital, e colou adesivos em carros de apoiadores.

“Nosso estilo é estar junto com o povo, caminhando. Quando você está junto com o cidadão, você tem mais sensibilidade de saber dos problemas que eles têm e quais são as soluções que podem ser apresentadas. As nossas propostas são aumentar pelo menos 500 guardas municipais, reforçar a patrulha escolar, reforçar a patrulha Lei Maria da Penha que hoje tem oito guardas para nove regionais, e criar o grupamento de patrulha do comércio”, disse.

Tramonte tem um dos menores tempos no bloco de propaganda da televisão e rádio, na frente apenas da candidata Duda Salabert (PDT) e do senador Carlos Viana (Podemos). O candidato do republicanos possui 50 segundos de bloco, e outras 249 inserções para a campanha. Seu colega de Assembleia Legislativa, Bruno Engler (PL), por exemplo, possui o maior tempo com 2 minutos e 43 segundos, além de 800 inserções.

Ao conversar com comerciantes locais, Tramonte ouviu reclamações sobre o número elevado de assaltos na região. Sua ideia é que a Guarda Civil Municipal (GCM) possa conhecer os lojistas e patrulhar os locais com maior incidência de furtos e roubos.

“E nós vamos falar com o Governo do Estado também, para que essas avenidas e ruas com mais comércio, que estão sofrendo, tenham mais policiamento. Aliás, nós vamos cobrar policiamento na cidade inteira, é obrigação de um prefeito”, completou.