Em um ato de campanha na tarde desta segunda-feira (2/8), Gabriel Azevedo (MDB) caminhou pelo Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Ele e o vice da chapa, Paulo Brant (PSB), conversaram com comerciantes e distribuíram santinhos. O candidato aproveitou a caminhada pala falar sobre um plano de implantar um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) para substituir as linhas de ônibus que passam por algumas vias, inclusive pela Rua Padre Eustáquio.

"Nós temos um conjunto de linhas na cidade quando, na verdade, poderíamos substituir trechos como esse, onde vários veículos passam na mesma localidade, pelo VLT. Então, eu defendo, no nosso plano de governo, a implantação de um sistema de VLT, e em ruas como a Padre Eustáquio, onde há a movimentação absurda de várias linhas de ônibus, você pode ter uma faixa para VLT, silencioso, que atende a população, que condensa o número de linhas e que favorece muito o comércio e a localidade", promete.

Gabriel Azevedo aproveitou para criticar a proposta do prefeito Fuad Noman, candidato à reeleição pelo PSD, de construir 4,5 mil habitações sociais na área do aeroporto Carlos Prates, localizada na mesma região. O candidato afirma que haverá uma piora significativa no trânsito da região caso as moradias sejam erguidas no terreno do aeródromo.

Em vez de imóveis, Gabriel Azevedo propõe transformar todo o terreno, que tem aproximadamente 500 mil metros quadrados, em um parque. "Eu defendo para a área um parque, para ampliar área verde na cidade. Como eu disse no meu plano de governo, a quantidade de área verde por habitante em Belo Horizonte está menor do que recomenda a ONU. Com essa secura, esse calor, precisa contar com muito mais árvores na cidade, muito mais áreas verdes", opina.

"Moradia é algo que a gente tem que fazer próximo de onde já há estrutura, (para que ocorra) total capacidade dos moradores de serem inseridos à mobilidade e ao atendimento. Eu defendo muito que moradias sejam feitas lá no centro da cidade: nós estamos com dezenas, centenas de prédios vazios", conclui o candidato.

Atrás na corrida eleitoral



De acordo com a última pesquisa realizada pelo Instituto Opus, a pedido do Estado de Minas, Gabriel Azevedo aparece em sétimo lugar na corrida eleitoral, com apenas 1% das intenções de votos. Apesar disso, o candidato se diz otimista com o resultado do pleito. "Com e televisão, com a maior participação, com a eleição entrando na vida das pessoas, a gente sabe que as pessoas vão aderir a nossa campanha", pontua.