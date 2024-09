Novos ônibus do MOVE têm 10 lugares a menos do que os veículos da frota atual

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) autorizou as empresas a comprar ônibus menores para o sistema MOVE. Os novos veículos transportam cerca de 12% menos passageiros do que os chamados Padrons, que são os ônibus BRT sem articulação. O decreto que permitiu a entrada destes ônibus determinou que ocorresse acréscimo no número de viagens das linhas em que eles foram autorizados a operar. No entanto, duas unidades do novo modelo já circulam nas linhas 5401 (São Luiz/Dom Cabral) e 6350 (Estação Vilarinho/Estação Barreiro) sem reforços no quadro de horários.

De acordo com a PBH, os novos ônibus têm 10 lugares a menos do que os veículos atuais. Ainda segundo o executivo, com a adoção do novo modelo o reforço no número de viagens será principalmente no horário de pico, no entanto não há previsão de quando o número de viagens vai aumentar. Os estudos e a definição dos novos quadros de horário cabe à Secretaria de Mobilidade (SUMOB).

A PBH também esclareceu que as linhas autorizadas a receber este tipo de veículo são as diametrais, que ligam bairros em regionais diferentes passando pelo Centro. São elas as linhas 5401, 5106, 5107, 5401 e 8101. Os veículos também circulam pela linha 6350, que é uma linha perimetral, ligando duas regionais sem passar pelo Centro. As outras linhas deste tipo no sistema MOVE são 5250, 5550, 8550 e 8551. As linhas troncais, que ligam estações ao Centro e que possuem maior demanda, não podem receber este tipo de veículo.

As empresas que escalarem os ônibus menores em linhas não autorizadas poderão sofrer sanções tanto contratuais quanto no repasse do subsídio.

Menor capacidade

Os novos ônibus do MOVE, chamados tecnicamente de BRT Misto, podem ter entre 12,4m e 14m de comprimento. Os coletivos da frota atual podem medir entre 13m e 15m de comprimento e os ônibus articulados de Belo Horizonte têm entre 18m e 19m de comprimento.

A entrada dos veículos menores faz parte de um planejamento para aumentar a frota do sistema MOVE e retirar de circulação os ônibus mais velhos. “Os veículos do sistema MOVE estão em processo de renovação, conforme disposições contratuais. Tendo em vista que 96% dos veículos tipo Padron e Articulado foram fabricados em 2014, possuem vida útil até o fim de 2026”, explicou a PBH em nota.

O decreto nº 18.371 determina que os ônibus do tipo Padron só poderão ser retirados do sistema após a chegada de 24 unidades do novo modelo.