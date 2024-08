O senador Carlos Viana (Podemos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), se reuniu neste sábado (31/8) com diretores de escolas particulares para discutir soluções para o setor educacional da cidade. Durante o encontro, Viana destacou o seu compromisso em eliminar as filas nas unidades de educação infantil e ressaltou a importância de uma colaboração entre o poder público e a iniciativa privada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







“Nosso primeiro compromisso com as mães de Belo Horizonte é acabarmos com a fila para as creches em nossa capital. Nos últimos anos, a prefeitura não tem investido em novas unidades e, particularmente, no setor privado, que é fundamental para atender regiões onde a prefeitura está em falta”, afirmou Viana.





O candidato enfatizou que a parceria com as escolas particulares pode ser uma solução rápida e eficaz para a escassez de vagas. “Essas instituições, que muitas vezes são tratadas como inimigas pela administração atual, podem nos ajudar a resolver essa falta de vagas em Belo Horizonte de forma imediata”, afirmou.





“Quero trazer os alunos da PBH para o ensino médio também na prefeitura. Hoje, entregamos um aluno com 5.6 no IDEB e, quando o estado devolve esse adolescente, ele cai para 4.3. Isso mostra que eles desaprendem nas escolas do Estado”, completou.





A proposta inclui a criação de um sistema que ofereça aos alunos uma formação técnica em paralelo ao ensino regular, com o objetivo de prepará-los para o mercado de trabalho. “Na parte da manhã, eles estarão na Escola Clássica e, à tarde, poderão escolher um curso técnico, seja de computação ou em outra área profissional. Todos devem sair do ensino médio com uma profissão ou a capacidade de decidir seu próprio destino”, acrescentou.





O candidato também se comprometeu a identificar as necessidades das mães que trabalham até mais tarde, garantindo que o horário estendido nas creches atenda a essa demanda. “A educação pública é fundamental e precisamos oferecer um aprendizado de qualidade, com alimentação adequada e suporte à saúde”, afirmou.