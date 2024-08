O prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), cumpriu agendas neste sábado (31/8) fazendo uma caminhada para se apresentar aos eleitores no Morro do Papagaio e na feira da Avenida Silva Lobo, na Região Centro-Sul da cidade. No primeiro fim de semana após o início do horário eleitoral da televisão e rádio, Fuad disse que ficou “entusiasmado” em ouvir as demandas da população.

“Nosso objetivo, desde o primeiro momento, é mostrar para as pessoas o que estamos fazendo. Mostrar as obras que já foram feitas, em andamento, e o que vamos começar. Sem atacar ninguém, sem criar nenhum problema”, disse o prefeito.

Fuad reconhece que vai ser atacado pelos adversários, mas destacou as obras como um trunfo. Ele entende que, com o horário eleitoral, as pessoas vão conhecer seu trabalho. “Sei que eles vão me atacar e falar da prefeitura. Tudo que eles falam que vão fazer, nós já estamos fazendo. As pessoas podem não conhecer o Fuad, mas conhecem as obras. Agora vão saber que quem está fazendo é o Fuad”, emendou.

O atual prefeito é o segundo candidato com o maior tempo de propaganda nos blocos, com 2 minutos e 34 segundos, além de 757 inserções ao longo da campanha. A distribuição do tempo de propaganda eleitoral entre os partidos é determinada pelo tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados. A coligação de apoio a Fuad reúne alguns dos principais partidos de centro do país, como o União Brasil e o PRD.

Demandas

Para o Morro do Papagaio, Fuad disse que seu compromisso é “atender a comunidade”, e que muita coisa já tem sido feita pela prefeitura. Entre as demandas dos moradores, o prefeito ouviu pedidos para resolver a passagem de fios de alta tensão perto de residências e avanço na regularização fundiária dos terrenos.

“Eles querem que a gente resolva o problema da Cemig com linhas de alta tensão. Já pedimos e ano que vem, se for eleito, vamos entrar forte na conversa. Já avançamos um pouco e acho que tem grande chance de resolver. Outra coisa que eles pediram foi a regularização fundiária dos terrenos, e a gente se comprometeu a fazer”, destacou.

Sobre a feira da Silvia Lobo, recentemente autorizada pela prefeitura, Fuad classificou a experiência como “extremamente agradável” e disse que vai estudar os pedidos que foram feitos. “É importante estar junto com a comunidade e ouvir. Os pedidos podem ser coisas que é possível fazer, se não for possível a gente explica o motivo”, completou.