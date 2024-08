Prefeito Fuad Noman participa da Festa do Beato Eustáquio no bairro que leva o nome do missionário holandês que veio para o Brasil em 1925

O prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) participou, nesta sexta-feira (30/8), da Festa do Beato Eustáquio, em homenagem ao sacerdote holandês que faleceu na capital mineira em 1945 e que dá nome ao Bairro Padre Eustáquio.

Após ouvir algumas sugestões e demandas dos fiéis, o prefeito falou sobre algumas propostas que tem para o bairro e para a Região Noroeste da capital.

"O Bairro Padre Eustáquio precisa de muita coisa. Essa Rua Padre Eustáquio precisa de uma requalificação. Estamos discutindo com a comunidade. (...) Vamos melhorar o trânsito. Quando construirmos 4.500 casas ali (no local do antigo aeroporto Carlos Prates), vou precisar melhorar o trânsito", disse o pessedista.

O prefeito também destacou a relação que tem com o bairro. Apesar de atualmente morar no Lourdes, na Região Centro-Sul, ele diz ter passado sua infância no local. "Nasci aqui, cresci aqui, fiz a primeira comunhão nesta igreja. Toda minha vida até a idade adulta foi aqui, visitando essa igreja", relembrou.

O prefeito afirmou, relembrando a homilia do padre, que "busco doar o máximo que eu tenho, todos os dons que Deus me deu, em favor da cidade de Belo Horizonte, e eu quero continuar fazendo isso."

Sobre o Beato Eustáquio van Lieshout, que veio para o Brasil como missionário em 1925, o prefeito afirmou ser devoto e que busca conforto nele sempre que precisa de saúde e paz.

"Eu venho aqui sempre agradecer ao Padre Eustáquio. É o meu beato de devoção. É o santo da saúde e da paz. Hoje, que é o dia dele, não podia deixar de estar aqui", concluiu. No momento da coleta do ofertório, o prefeito não foi discreto e abriu a carteira para oferecer R$ 100 para a paróquia.

Acompanharam o prefeito a primeira-dama Mônica Drummond, o candidato à vice Álvaro Damião (União Brasil) e o secretário municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social, Paulo Lamac (PV).