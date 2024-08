O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) Bruno Engler (PL) saiu de uma reunião com empresários do Barreiro, na manhã desta sexta-feira (30/8), com propostas de descentralizar a prefeitura e dar mais liberdade para os comerciantes. Acompanhado de candidatos a vereador e eleitores, ele afirmou que as ações são necessárias para resolver pequenos problemas locais e incentivar o comércio sem burocracia.





“Hoje em dia tem uma demora muito grande, qualquer coisa pequenininha que precisa ser resolvida, precisa passar lá pela central, e a gente quer que as regionais consigam resolver essas questões mais pontuais. Queremos receber semanal ou quinzenalmente os representantes das associações de bairro e lideranças locais para aproximar o poder público da população”, declarou ele.

A ideia de descentralizar a PBH está acompanhada da criação de subprefeituras com autonomia orçamentária e atenção direta à população local. A proposta também vem para propor uma parceria com os empresários.





“A gente tem compromisso com a revisão do Código de Posturas, queremos tirar as amarras dele para que seja menos engessante e dê mais liberdade para as pessoas que fazem a economia de BH girar. A gente quer facilitar a vida do comerciante para ele poder ter mais de uma placa, ter um anúncio luminoso, funcionar de maneira mais tranquila e gerar mais renda e oportunidades”, complementou o candidato.





Guarda civil armada

Questionado sobre propostas para segurança, o candidato do PL comentou a respeito de expectativas para a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCM-BH). Além de defender uma Guarda 100% armada, ele pretende expandir o corpo de 2,5 mil para 4 mil agentes.





“A gente vai chamar os excedentes do atual concurso e queremos espalhar a Guarda por toda a Belo Horizonte, colocar bases pela cidade, instituir o ROMU (Rondas Ostensivas Municipais). No nosso governo, a Guarda Municipal não vai encher a paciência de comerciante, não vai ficar dando multa de rotativo, mas sim cumprir sua função de combater o crime e dar mais segurança para Belo Horizonte”, declarou.





A fim de combater os casos de violência de gênero, Engler também propôs aumentar a Patrulha de Prevenção à Violência Contra a Mulher e realizar um trabalho integrado com o estado.





“Conversamos com a Coronel mais cedo e precisamos trabalhar de maneira conjunta para atender de forma mais eficiente, porque a gente sabe que é um problema urgente, mulheres que estão nessa situação não podem esperar”, acrescentou