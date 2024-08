Em caminhada no Centro de Belo Horizonte, o presidente da Câmara Municipal e candidato à Prefeitura da capital mineira pelo MDB, Gabriel Azevedo, afirmou que a área central vive um "abandono" e precisa de investimento em moradia. Segundo o candidato, a intenção é fazer com que o trabalhador da capital mineira possa morar perto do trabalho, sem se deslocar de regiões metropolitanas.

"Eu vivo no Centro desde que eu nasci e é uma tristeza ver tanto abandono. Há lugares com prédios de um, dois andares vazios. A proposta é facilitar a vida do empreendedor pra que surjam aqui torres residenciais", afirma o candidato. Para ele, a proposta "melhora a qualidade de vida e diminui os problemas de mobilidade".

"Ao invés de o povo ficar muito tempo no trânsito, apertado no ônibus, a pessoa já acorda perto de onde ela trabalha", sugeriu Gabriel. Durante a caminhada, o candidato apontou para prédio na esquina da Rua São Paulo com a Rua Guaicurus e comentou que sua intenção é fazer com que haja um "adensamento urbano completamente habitado, como Nova York".

"Observe naquela esquina, um prédio que tem três andares, completamente vazio, não é tombado, ele tem que vir abaixo. E na hora que isso acontecer, a construção não pode contar com recuo ou cobrança que dificulte a vida de quem vai fazer um edifício", propôs.

"Na hora que nós tivermos aqui uma torre com 40, 50, 60 andares de apartamentos, vai ter mais oferta, aí o preço cai, aí o aluguel cai. E a pessoa, em vez de ficar gastando muito com passagem e morar na região metropolitana, Santa Luzia, Ibirité, ela vem morar perto de onde ela trabalha", completou Gabriel Azevedo.

Ainda segundo o candidato, a proposta não é com investimento da Prefeitura de Belo Horizonte, mas com o apoio a empreendedores. "O que a prefeitura tem que fazer é deixar de atrapalhar", disse. Segundo ele, se for eleito, a prefeitura irá estimular a construção civil sem cobrar área de recuo, sem cobrar taxa se aumentar a altura do estabelecimento, além da diminuição da cobrança do IPTU.

Além disso, o candidato comentou que não concorda com camelôs nas calçadas. "Eu sou a favor de uma reforma no 'Código de Posturas', valorizando o comércio local, e não permitir que BH volte para o passado com aquela cena de calçadas completamente ocupadas de maneira desordenada por camelôs", afirmou o candidato. "Uma cidade tem que ser organizada e valorizar quem está trabalhando nas lojas e nos espaços que geram emprego e qualidade de vida", finalizou.