O candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo MDB, Gabriel avaliou seus rivais durante a sabatina do jornal Estado de Minas. Para o presidente da Câmara Municipal, Mauro Tramonte, do Republicanos, é "ausente, pouco participativo e irrelevante", enquanto Carlos Viana (Podemos) precisa "caçar serviço".

Questionado sobre as críticas que vem recebendo, inclusive de Viana, que afirmou que Gabriel foi escalado para atacar os adversários e ajudar Tramonte, o vereador deu uma risada.

"Eu critico o Tramonte. Inclusive, a principal crítica feita ao Mauro Tramonte veio de mim. Eu entendo que a incapacidade do Viana o impede de perceber que outras pessoas possuem essa capacidade. Mas ele não deveria medir seus concorrentes pela própria régua. O grande feito de Viana em sua vida pública foi conseguir um mandato para o filho. Para alguém que esteve desse lado da mesa, como você, criticando tudo e todos, criticando o que há de errado na política, colocar o filho como deputado federal parece pura incoerência", afirmou Gabriel.





"Então, Viana, vá procurar serviço, porque o senhor, como senador, não fez metade do que eu fiz por esta cidade como vereador".

Ao falar de Tramonte, Gabriel ainda criticou o mandato do apresentador de TV como deputado estadual, afirmando que ele é ausente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

"E sobre Mauro Tramonte, com todo o respeito, ele foi eleito deputado estadual com meio milhão de votos, 500 mil votos em 2018. Quatro anos depois, esse número caiu para 100 mil votos. Oito em cada dez pessoas que votaram no Mauro Tramonte disseram 'não' para ele. Por quê? Porque ninguém acredita em um político que foi eleito para trabalhar na Assembleia, mas ficava na televisão apresentando um programa durante as votações. Ausente, pouco participativo e irrelevante para a cidade de Belo Horizonte".

"Ele falar agora que quer dar boas notícias depois de 16 anos dando más notícias é uma cara de pau. Já foi eleito e reeleito, então não venha com essa de novidade, porque não há nada de novo nele. Sabe quem já testou esse tipo de estratégia? O Rio de Janeiro. Se Belo Horizonte cometer o erro de colocar Tramonte na prefeitura, vai chorar igualzinho os cariocas choraram depois de quatro anos de Crivella", concluiu.

Sabatinas As sabatinas do Estado de Minas começaram na segunda-feira (19/8), quando foi entrevistada Lourdes Francisco (PCO). Nos dias seguintes, participaram Indira Xavier (UP), Wanderson Rocha (PSTU), Bruno Engler (PL) e Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Rogério Correia (PT). Mauro Tramonte (Republicanos) e Gabriel (MDB).

Confira a agenda com a próxima entrevista: Segunda-feira (2/9) -Fuad Noman (PSD)



Debate na Alterosa

Em setembro, a TV Alterosa e o Portal UAI convidam os telespectadores para assistir ao debate entre os candidatos à PBH. No dia 11, às 17h30, os sete candidatos dos partidos com representação em Brasília – como determina o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – se encontram para confrontos diretos em quatro blocos.

Com uma duração de aproximadamente 2h15, o debate será apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Na ocasião, Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT) terão de responder perguntas feitas entre eles.

O primeiro, segundo e terceiro blocos serão exclusivos para os confrontos. O primeiro candidato será definido por sorteio e terá 30 segundos para formular uma questão para que outro candidato de sua escolha responda em até 1min30. O desafiante terá um (1) minuto para réplica, e o desafiado 30 segundos para a tréplica. A ideia é fazer com que cada candidato seja questionado por outro.

Em caso de ofensas e ataques, os candidatos podem levantar o braço em direção a Carolina Saraiva e pedir direito de resposta. O pedido será analisado por uma comissão. Se concedido, o candidato terá a fala no início do bloco seguinte.

O quarto e último bloco será destinado para as considerações finais. Cada candidato terá 2 minutos para encerrar sua participação no debate. Os melhores momentos poderão ser conferidos no portal do Estado de Minas e, também, na edição impressa do dia 12.