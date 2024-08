Nesta sexta-feira (30/8), os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte terão compromissos em diversos pontos da capital mineira. As agendas preveem conversas com o eleitorado e reuniões internas. Confira a programação do dia de cada candidato:

Mauro Tramonte (Republicanos)

Caminhada na Estação São Gabriel (Avenida Cristiano Machado, 5600), às 6h30





Rogério Correia (PT)

Encontro Regional Noroeste, na Igreja Padre Eustáquio (Rua Padre Eustáquio, 2405), às 14h

Encontro Arquidiocese de Belo Horizonte (R. Sergipe, 175 - Centro), às 19h



Carlos Viana (Podemos)

Visita a moradores de rua, na Praça do Peixe, às 10h45



Reunião Sinfisco (Ave Afonso Pena, 726), às 16h

Encontro entre os candidatos | Ação Social Politica e Ambiental Arquidiocese de BH (Rua Sergipe 175 - Boa Viagem), às 19h



Duda Salabert (PDT)

Visita uma cachoeira no Ribeirão Arrudas (R. Marzagânia - Granja de Freitas), às 9h

Visita a cooperativa de catadores COOPESOL LESTE (R. São Vicente, 151 - Granja de Freitas), às 10h

Almoço Restaurante da Fátima (R. Salinas, 1375 - Floresta), às 12h

Abertura do comitê central - Casa da Duda. (Rua Rodrigues Caldas 714 - Santo Agostinho), às 19h

Lourdes Francisco (PCO)

Reuniões internas



Wanderson Rocha (PSTU)

Encontro com os candidatos na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem (Rua Sergipe, 175), às 19h

Indira Xavier (UP)

Almoço com liderança feministas, às 12h

Panfletagem na Praça Sete, às 16h30



Encontro de Candidaturas a Prefeitura da Arquidiocese de BH, Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, às 19h

Gabriel Azevedo (MDB)

Caminhada pelo Centro (Avenida Oiapoque, 156 - Centro), às 9h30

Despachos internos, às 11h

Encontro dos candidatos com arquidiocese - Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem (Rua Sergipe, 175), às 19h

Bruno Engler (PL)

Café da manhã com empresários no Barreiro (encontro fechado), às 9h

Caminhada pelas ruas do Barreiro (Avenida Sinfrônio Brochado com Avenida Visconde de Ibituruna), às 11h

Fuad Noman (PSD)