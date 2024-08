Elon Musk acusa Alexandre de Moraes de tolher a liberdade de expressão; e ministro do STF cobra do X o cumprimento de decisões judiciais

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, repercutiu pela imprensa mundial com destaque na primeira página dos principais jornais do mundo. O jornal americano The New York Times, um dos mais prestigiados do mundo, tinha o caso como manchete da edição digital na tarde desta sexta-feira (30/8). “Brasil bloqueia X após Musk ignorar ordens da suprema corte”, diz a capa do periódico.

O jornal americano aponta que o país de 200 milhões de habitantes não terá acesso à plataforma depois da decisão da Suprema Corte a ainda aponta que a decisão pode ser o maior desafio enfrentado pelo bilionário Elon Musk, dono da rede social. “Será o maior teste até agora dos esforços do bilionário em transformar o X em uma praça digital onde vale quase tudo”, diz a reportagem.





O também norte-americano, The Washington Post, disse que a decisão ocorre em meio a uma batalha de desinformação. “Juiz brasileiro ordena suspensão do X em batalha de desinformação”, diz o jornal.





Na Europa, o tema também ganhou as manchetes dos informativos do velho mundo. O espanhol El País disse: “Brasil manda fechar X devido à recusa de Elon Musk em bloquear perfis por ordem do juiz” e destacou a fala de Moraes que aponta que o magnata “quer instituir um ambiente de impunidade e sem lei nas redes sociais”.





O francês Le Monde apontou que “No Brasil, juiz do Supremo ordena suspensão imediata de rede social” e ressaltou que a medida deve valer até que a rede social realize cumpra com as ordens judiciais indicadas pela Suprema Corte de bloqueio das contas ligadas à extrema-direita.





O diário italiano Corriere della Sera publicou reportagem com o título Brasil: Suprema Corte ordena a suspensão do X no país e destacou que a Corte usou a própria rede para notificar o bilionário da decisão.





O britânico The Times disse que o “Brasil ordena a suspensão imediata do X de Elon Musk”, destacando a “briga pública” entre Moraes e Musk depois da rede não cumprir diversas ordens legais de bloqueio de contas acusadas de espalhar notícias falsas e mensagens de ódio.





O também inglês The Guardian, apontou que a “Suprema Corte brasileira ordena a suspensão do X de Elon Musk após perder o prazo”, da intimação realizada e destacou ainda que a decisão gerará multas de R$ 50 mil aos usuários que burlarem o bloqueio utilizando-se de serviços de VPN.





