A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) confirmou ter recebido, nesta sexta-feira (30/8), a intimação do Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender o funcionamento da rede social X, antigo Twitter, no Brasil. Em nota, a responsável por regular as telecomunicações no país afirmou que “está dando cumprimento às determinações nela contidas”.

Cabe à Anatel adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras. Existem cerca de 20 mil operadoras do tipo no país.

De acordo com a decisão, a Anatel deve adotar medidas para a suspensão da plataforma em até 24 horas. A decisão foi tomada após o X não cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes de indicar um representante legal no Brasil para a resolução de pendências.

