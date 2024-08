Na tarde desta sexta-feira (30/8), Rogério Correia, candidato do PT à prefeitura de Belo Horizonte, visitou o Santuário da Saúde e da Paz, mais conhecido como Igreja do Padre Eustáquio, na Região Noroeste da capital. "Aqui é a minha região: eu sou nascido no Carlos Prates", revelou o postulante ao poder municipal.

Durante a visita, Correia salientou a importância do líder religioso para a população de Belo Horizonte, em especial nas adjacências da igreja. "É prestigiar isso, essa história do Padre Eustáquio e também a religiosidade do povo aqui, e o amor que tinha Padre Eustáquio por tudo o que ele significou para esta região", disse. O candidato aproveitou o compromisso para fazer promessas de uso para a área do extinto Aeroporto Carlos Prates, desativado em abril do ano passado.

Se for eleito, o candidato assegurou que construirá no local duas escolas de tempo integral - uma de ensino infantil e outra de ensino fundamental -, uma UPA, um centro de saúde, moradias e um parque. Ele destacou que a Região Noroeste tem pouca vegetação. "Nós queremos muita área verde e também estamos discutindo com a população o que vamos ter de moradia, até para que essa região possa ter um desenvolvimento ainda maior", concluiu.

Fechamento de aeroporto foi "alívio para a população"

Correia afirmou que o fechamento do aeroporto "foi um alívio para a população". O candidato lembrou que o terreno que abrigava o aeródromo, que tem mais de 500 mil metros quadrados, foi cedido à prefeitura no último mês de junho, durante o governo Lula.

"Nós ganhamos uma imensa área, e isso tem muito do meu trabalho como deputado federal e da Bella (Bella Gonçalves, do PSOL, vice na coligação) como deputada estadual. Nós conseguimos que essa área fosse transferida para a prefeitura, e não para o capital imobiliário, para a especulação imobiliária, que queria a área. Isso iria ser feito nos governos Bolsonaro e Zema", declarou.