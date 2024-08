O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais para atacar Duda Salabert (PDT), postulante à prefeitura de Belo Horizonte. No Instagram, o parlamentar postou duas fotos da candidata: a segunda imagem mostra, em detalhe, um bottom com a frase "gostosas contra Bolsonaro". Em tom irônico, a legenda diz que "BH tem que reagir a esse duro golpe" e deseja "força" a Bruno Engler, que disputa a corrida eleitoral municipal com apoio da família Bolsonaro.

As fotos e o texto, postados nesta sexta-feira (31/08), geraram, até a publicação desta reportagem, cerca de 16 mil comentários de apoiadores de Eduardo Bolsonaro, sendo a maioria deles em tom preconceituoso, devido à orientação sexual de Duda Salabert.

Em resposta à postagem do deputado do PL, Duda Salabert respondeu: "Nós já vencemos em 2022 e agora estão sentindo, pois vencerei em BH. Já chamaram o pai para vir em BH e podem juntar mais gente, porque agora somos eu e o povo contra eles", declarou.

Duda Salabert e Bruno Engler estão empatados

Na pesquisa eleitoral divulgada pelo Datafolha no último dia 22, Duda Salabert e Bruno Engler apareceram com o mesmo percentual de intenções de votos: 10%. O atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), também tem uma parcela de 10%. Empatados na margem de erro, aparecem outros dois candidatos: Carlos Viana (Podemos), com 12%; e Rogério Correia (PT), com 7%.